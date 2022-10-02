В ОК "Юг" отметили, что российские захватчики делают все возможное для того, чтобы удерживать собственные позиции. В то же время контрнаступление идет полным ходом, а наши военные щедро поливают врага огнем.

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Враг понес немалые потери

Украинская авиация нанесла 9 ударов по захватчикам. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 550 огневых задач. Попали в логистические центры врага, а также районы скопления как живой силы, так и техники. Поэтому оккупанты понесли потери:

64 российских захватчика;

склад с боеприпасами;

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

2 противотанковых ракетных комплекса;

16 танков;

11 единиц автобронетехники.

Кроме того, удалось затрофеить также один БТР российских захватчиков.

В ОК "Юг" также отметили, что враг регулярно проводит разведку с помощью БпЛА. Но три беспилотника оккупантов больше не смогут подниматься в небо. Их "приземлили" наши военные в Николаевском и Баштанском районах.

Угроза с моря сохраняется

Также в ведомстве напомнили, что враг все еще удерживает ракетоносители в акватории Черного моря. И хотя корабельная группировка сократилась до 8 судов, это не значит, что стало безопаснее. На этих кораблях все еще стоят наготове 24 ракеты типа "Калибр", которыми враг может атаковать в любой момент. Кроме того, не стоит забывать об использовании дронов-камикадзе.

Враг атаковал Николаев

Напомним, что в ночь на 1 октября российские захватчики нанесли удар по Николаеву. Как отметил глава ОВА Виталий Ким, город был обстрелян дважды. В результате ранения получили 5 человек.

Избивали русские захватчики по городу дронами-камикадзе. Также известно, что около 04:00 оккупанты массированно выпустили по Николаеву ракеты типа С-300. Имеется информация о разрушении многих жилых помещений. Один из снарядов попал в пятиэтажку в самом центре.

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