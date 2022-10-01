Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, тот факт, что в Лимане развевается украинский флаг – очень важный шаг для украинской армии.

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Сколько может продолжаться зачистка Лимана

Однако, как отметил Свитан, о возвращении Лимана под полный контроль Украины можно говорить только после зачистки в городе.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Полная зачистка Лимана может занять минимум неделю, ведь это довольно большой населенный пункт. Также важно, что вокруг города – пересеченная местность, и много мест, где можно спрятаться. Российские войска, не вышедшие из окружения, могут находиться в лесах почти до зимы.

Свитан предположил, что поскольку у города есть хвойные леса, то враг может там скрываться и дольше. Следовательно, это может оттянуть срок полной очистки местности.

Сколько оккупантов оказались в окружении

По словам полковника запаса ВСУ, в Лимане базировались около 2 российских бригад – это более 5 тысяч российских военных. Однако эта цифра была такой, еще когда оккупанты отошли от Изюма на Харьковщине.

За это время украинские войска уже "проредили" эту группировку. Я думаю, в Лимане осталось не больше 2,5 – 3 тысяч россиян. Это большая группировка, но она не может сопротивляться, поскольку в последнее время была в оперативном окружении. Россияне использовали все свои боеприпасы и топливо,

– сказал военный эксперт.

Поэтому, по словам Свитана, оккупанты бросают военную технику и пытаются скрыться либо на велосипедах, либо на автомобилях, отобранных у гражданских.

Почему россияне оказались в котле

Как отметил военный эксперт, оставшиеся в Лимане оккупанты просили у руководства разрешения выйти оттуда, когда это было еще возможно сделать.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Однако они получили даже не отказ, а приказ оставаться в Лимане. Россияне готовили подкрепление и операцию по выводу этой группировки из Лимана. Со стороны Кременной собрали определенную группу российских войск для того, чтобы пробиться в Лиман и попытаться вывести подразделения, которые попали в окружение.

Однако, по его словам, этому плану помешали ВСУ, а российские войска оказались в Лимане практически в полном котле.

Есть ли шансы у оккупантов вырваться из окружения

Как объяснил полковник запаса ВСУ, от Лимана ведут 2 дороги: одна идет в направлении Сватового, другая – на Рубежное. Однако оба пути находятся под контролем ВСУ.

Российские войска не смогут выйти по дорогам. Сейчас происходит "отрицательное наступление" к востоку от Лимана в направлении Кременной, где оккупанты полями, как зайцы, пытаются выходить небольшими группами,

– отметил Свитан.

"Еще один большой удар для русской армии"

Военный эксперт подчеркнул, что поражение под Лиманом – это еще один сильный удар для российской армии.

Все русские военные понимают, что произошло в Лимане. Ведь среди них работает "сарафанное радио". Поэтому весь контингент российской армии несколько недель будет находиться в очень удрученном состоянии. И ВСУ этим воспользуются,

– подчеркнул Свитан.

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