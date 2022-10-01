Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, той факт, що у Лимані замайорів український прапор, – дуже важливий крок для української армії.

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Скільки може тривати зачистка Лимана

Однак, як зазначив Світан, про повернення Лимана під повний контроль України можна говорити лише після проведення зачистки у місті.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Повна зачистка Лимана може тривати мінімум тиждень, адже це доволі великий населений пункт. Також важливо, що навколо міста – пересічена місцевість, і є багато місць, де можна сховатися. Російські війська, які не вийшли з оточення, можуть перебувати у лісах майже до зими.

Світан припустив, що оскільки біля міста є хвойні ліси, то ворог може там переховуватися і довше. Отже, це може відтягнути строк повної зачистки місцевості.

Скільки окупантів опинилися в оточенні

За словами полковника запасу ЗСУ, у Лимані базувалися близько 2 російських бригад – це понад 5 тисяч російських військових. Однак ця цифра була такою, ще коли окупанти відійшли від Ізюма на Харківщині.

За цей час українські війська вже "прорідили" це угруповання. Я думаю, у Лимані залишилося не більше 2,5 – 3 тисяч росіян. Це велике угруповання, але воно не може чинити ніякого спротиву, оскільки останнім часом було в оперативному оточенні. Росіяни використали всі свої боєприпаси і паливо,

– сказав військовий експерт.

Тому, за словами Світана, окупанти кидають військову техніку і намагаються втекти або на велосипедах, або на автомобілях, відібраних у цивільних.

Чому росіяни опинилися в котлі

Як зазначив військовий експерт, окупанти, які залишилися в Лимані, просили у керівництва дозволу вийти звідти, коли це було ще можливо зробити.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Однак вони отримали навіть не відмову, а наказ залишатися в Лимані. Росіяни готували підкріплення та операцію з виведення цього угруповання з Лиману. З боку Кремінної зібрали певну групу російських військ для того, аби пробитися до Лимана і спробувати вивести ті підрозділи, які потрапили в оточення.

Однак, за його словами, цьому плану завадили ЗСУ, а російські війська опинилися у Лимані практично у повному котлі.

Чи є шанси в окупантів вирватися з оточення

Як пояснив полковник запасу ЗСУ, від Лимана ведуть 2 дороги: одна йде у напрямку Сватового, інша – на Рубіжне. Однак обидва шляхи перебувають під контролем ЗСУ.

Російські війська не зможуть вийти дорогами. Зараз відбувається "від'ємний наступ" на схід від Лимана в напрямку Кремінної, де окупанти полями, як зайці, намагаються виходити невеликими групами,

– зазначив Світан.

"Ще один великий удар для російської армії"

Військовий експерт наголосив, що поразка під Лиманом – це ще один великий удар для російської армії.

Всі російські військові розуміють, що сталося в Лимані. Адже серед них працює "сарафанне радіо". Тому весь контингент російської армії кілька тижнів перебуватиме у дуже пригніченому стані. І ЗСУ цим скористаються,

– наголосив Світан.

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