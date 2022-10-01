Окупанти скаженіють через успіх українських воїнів у Лимані. Тим часом Кадиров звинуватив у втраті Лимана російського генерала Алєксандра Лапіна. Його істеричні заяви поширили росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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За словами Кадирова, обороною цієї території командував Лапін. Кадиров звинуватив загарбника у тому, що він не забезпечив окупантів необхідним зв'язком та підвозом боєприпасів.

Також Кадиров заявив, що Лапін залишив окупантів самих, а в той час "відсиджувався" у Луганську. Генерала Кадиров пропонує відправити на передову "змивати ганьбу кров'ю.

Окрім того, Кадиров настільки оскаженів від того, що окупанти програють на всіх фронтах, що закликає оголосити воєнний стан на прикордонних територіях та використати ядерну зброю.

Зауважте! Лапін "прославився" тим, що нагородив свого сина-окупанта за "звільнення" Чернігівщини. Це сталося у той день, коли росіян остаточно вигнали з території області.

У ЗСУ підтвердили підняття українського прапора в Лимані

Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ – підтвердив, що герої ЗСУ підняли український прапор у Лимані. Водночас станом на день 1 жовтня бої у місті ще тривали. Деталі пообіцяли розповісти згодом.

Череватий додав, що звільнення Лимана дозволить продовжити успішну Харківську операцію та відкриє ворота для звільнення українського Донбасу. Зокрема, відкриються напрямки на Сватове та Сєвєродонецьк.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – додала, що українцям варто утримуватися від публікацій на цю тему у соцмережах. Генштаб ЗСУ неодмінно повідомить усю необхідну інформацію.

"У Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", – заявила Маляр.

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