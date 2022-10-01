Хвиля "ура-патріотизму" після проголошення Владіміром Путіним анексії українських областей швидко змінилася на істерику через ситуацію в Лимані, повідомляє 24 канал. Росіяни буквально скаженіють.

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Як реагують росіяни на ситуацію в Лимані

Вічно можна дивитися на 3 речі: як горить вогонь, як тече вода і як російські воєнкори після хвилі повідомлень про "підкріплення" в Лимані пишуть, що окупанти в котлі. Впевненість росіян різко змінилася на відчай.

Істерика російських воєнкорів / Скриншоти з соцмереж

У коментарях російські "ура-патріоти" вже не такі раді, як в день оголошення анексії українських територій. Тепер вони навіть звинувачують керівництво, яке ще вчора "святкувало" анексію, замість того, щоб якось змінити ситуацію на фронті.

Істерики росіян через ситуацію в Лимані / Скриншоти

Головне про ситуацію в Лимані

Після успішного контрнаступу на Харківщині для ЗСУ відкрилися шлях для наступу на Лиман та можливість оточення міста. Напередодні ЗСУ звільнили населені пункти довкола Лиману.

Удень 1 жовтня у мережі з'явилося відео з підняттям українського прапора на околицях міста. Згодом в етері загальнонаціонального телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий підтвердив, що Збройні Сили уже в Лимані, однак бої ще тривають.

Варто зазначити, що опівночі 1 жовтня аналітики американського Інститут вивчення війни у своєму звіті припустили, що ЗСУ звільнять Лиман упродовж 72-х годин.

Звільнення Лиману є ще однією важливою ціллю для Збройних Сил, адже це відкриє шлях для подальшого звільнення населених пунктів на півночі Донецької області та в західній частині Луганської області. Усе, що відомо про наступ ЗСУ на Лиман, ви можете переглянути тут.

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