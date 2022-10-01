У фонді "Повернись живим" показали відео, зняте на "Лелеку", як росіяни тікають з Лиману. Однак тепер у них нічого не вдасться.

Важливо ЗСУ оточили росіян у Лимані: що відбувається навколо міста та чому це так важливо

Росіяни просили у свого командування дозволу вийти

Операція зі звільнення міста триває третю добу. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що в оточення потрапили близько 5 тисяч окупантів.

Росіяни просили у свого командування дозволу покинути місто через єдину доступну на той момент дорогу. Однак їм відмовили. Можливе, перекидання підкріплення.

Окупанти тікають з Лиману: відео

На в'їзді до Лиману – український прапор

Українські захисники показали кадри Лимана. На стелі міста вже видніється синьо-жовтий стяг. Відео поширив і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. За кілька годин до цього чиновник опублікував фото лимонів у котлі, натякаючи, що операція йде за планом.

Напередодні бійці повідомили, що звільнили селище Дробишеве у Краматорському районі Донецької області. Це всього лиш за 9 кілометрів до Лимана.

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Ямполя, що теж неподалік міста.

До теми – показали перше відео, як ЗСУ зайшли в Лиман: