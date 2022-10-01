У фонді "Повернись живим" показали відео, зняте на "Лелеку", як росіяни тікають з Лиману. Однак тепер у них нічого не вдасться.
Важливо ЗСУ оточили росіян у Лимані: що відбувається навколо міста та чому це так важливо
Росіяни просили у свого командування дозволу вийти
Операція зі звільнення міста триває третю добу. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що в оточення потрапили близько 5 тисяч окупантів.
Росіяни просили у свого командування дозволу покинути місто через єдину доступну на той момент дорогу. Однак їм відмовили. Можливе, перекидання підкріплення.
Окупанти тікають з Лиману: відео
На в'їзді до Лиману – український прапор
Українські захисники показали кадри Лимана. На стелі міста вже видніється синьо-жовтий стяг. Відео поширив і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. За кілька годин до цього чиновник опублікував фото лимонів у котлі, натякаючи, що операція йде за планом.
- Напередодні бійці повідомили, що звільнили селище Дробишеве у Краматорському районі Донецької області. Це всього лиш за 9 кілометрів до Лимана.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Ямполя, що теж неподалік міста.
До теми – показали перше відео, як ЗСУ зайшли в Лиман: