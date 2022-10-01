В фонде "Вернись живым" показали видео, снятое на "Лелеку", как россияне бегут из Лимана. Однако теперь у них ничего не получится.

Важно ВСУ окружили россиян в Лимане: что происходит вокруг города и почему это так важно

Россияне просили у своего командования разрешения выйти

Операция по освобождению города длится третьи сутки. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что в окружение попали около 5 тысяч оккупантов.

Россияне просили у своего командования разрешения оставить город через единственную доступную на тот момент дорогу. Однако им было отказано. Возможно, перебрасывание подкрепления.

Оккупанты бегут из Лимана: видео

На въезде в Лиман – украинский флаг

Украинские защитники показали кадры Лимана. На стеле города уже виднеется сине-желтое знамя. Видео распространил и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Через несколько часов до этого чиновник опубликовал фото лимонов в котле, намекая, что операция идет по плану.

Накануне бойцы сообщили, что освободили село Дробышево в Краматорском районе Донецкой области. Это всего в 9 километрах до Лимана.

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Ямполя, что тоже недалеко от города.

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