Оккупанты приходт в бешенство из-за успеха украинских воинов в Лимане. Между тем, Кадыров обвинил в потере Лимана российского генерала Александра Лапина. Его истерические заявления распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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По словам Кадырова, обороной этой территории командовал Лапин. Кадыров обвинил захватчика в том, что он не снабдил оккупантов необходимой связью и подвозом боеприпасов.

Также Кадыров заявил, что Лапин оставил оккупантов одних, а в то время "отсиживался" в Луганске. Генерала Кадыров предлагает отправить на передовую "смывать позор кровью".

Кроме того, Кадыров настолько взбешен от того, что оккупанты проигрывают на всех фронтах, что закликает объявить военное положение на приграничных территориях и использовать ядерное оружие.

Примите во внимание! Лапин "прославился" тем, что наградил своего сына-оккупанта за "освобождение" Черниговщины. Это произошло в тот день, когда россиян окончательно выгнали с территории области.

В ВСУ подтвердили поднятие украинского флага в Лимане

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск – подтвердил, что герои ВСУ подняли украинский флаг в Лимане. В то же время по состоянию на день 1 октября бои в городе продолжались. Детали пообещали рассказать позже.

Череватый добавил, что освобождение Лимана позволит продолжить успешную Харьковскую операцию и откроет ворота для освобождения украинского Донбасса. В частности, откроются направления на Сватово и Северодонецк.

Анна Маляр – заместитель министра обороны – добавила, что украинцам следует воздерживаться от публикаций на эту тему в соцсетях. Генштаб ВСУ обязательно сообщит всю необходимую информацию.

"В Лимане бои. Удержаться и не писать в фейсбуке значительно проще, чем нашим сейчас там. Сдержитесь. Генштаб не забудет сообщить тогда, когда будет для вас информация", – заявила Маляр.

Украинские воины наносят врагу значительные потери и шаг за шагом освобождают украинские территории.

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