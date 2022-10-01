Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, операція зі звільнення Лимана триває. Тому поки що не варто обговорювати просування ЗСУ на цьому напрямку. Коли його звільнять – тоді вже можна буде все розбирати.

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Закликаю усіх – нехай наші Збройні Сили зроблять чергову якісну операцію, а вже потім будемо її розбирати,

– зазначив Черник.

Стратегічна ініціатива зараз в руках ЗСУ

Він наголосив, що ЗСУ демонструють такий рівень тактичної майстерності, який ще жодна армія в 21 столітті не показувала. Зараз стратегічна ініціатива в руках ЗСУ. І українські військові вже почали "малювати полотно воєнної перемоги".

Як зазначив Черник, детальна інформація про перебіг військової операції дає можливість ворогу адекватно оцінити ситуацію і вжити певні заходи, щоб завадити просуванню ЗСУ.

Петро Черник про ситуацію довкола Лимана: дивіться відео

Треба дуже акуратно озвучувати про оперативно-тактичну ситуацію. Ворог ще не здався. Він доволі сильний. І буде шукати варіанти, як дати відповідь на тій чи іншій ділянці фронту,

– зазначив Черник.

На його думку, зараз окупанти назбирають додаткове угруповання мобілізованих десь на рівні 100 тисяч. Вони перекидатимуть їх переважно на Донецький напрямок. Особливо на відтинку від Сіверська до Бахмута. Найімовірніше, саме на цій ділянці загарбники спробують відновити певні наступальні дії. Однак Черник припускає, що їм не вдасться досягти значних успіхів на цьому напрямку.

Додамо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Путін хоче заморозити війну, щоб відновити сили російської армії. Але вже через кілька років диктатор знову може повторити напад.