30 вересня Путін оголосив про незаконну анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Ймовірно, таким чином диктатор хоче заморозити війну.

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Для чого Путіну замороження бойових дій

Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що Путін вирішив анексувати території, ймовірно, для того, щоб заморозити війну на нинішніх лініях фронту та дати час мобілізації для відновлення російських сил.

При цьому анексія кількох українських областей не означає, що Путін відмовився від заявленої мети знищення української держави. Як експерти говорили ще у травні, якщо анексія Путіним окупованих територій стабілізує конфлікт уздовж нових ліній фронту, "Кремль може відновити свої сили та відновити вторгнення в Україну найближчими роками".

Маніпуляції диктатора його не рятують – наступ ЗСУ триває

І поки Путін думав, що оголошення про анексію українських територій якось може вплинути на хід бойових дій, українські війська оточили російські війська в місті Лиман. Зараз там перебувають близько 5 тисяч російських військових, яким немає куди відходити.

Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що ЗСУ звільнять місто у найближчі 72 години.

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