30 сентября Путин объявил о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Вероятно, таким образом, диктатор хочет заморозить войну.

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Зачем Путину заморозка боевых действий

Эксперты из Института изучения войны считают, что Путин решил аннексировать территории, вероятно для того, чтобы заморозить войну на нынешних линиях фронта и дать время мобилизации для восстановления российских сил.

При этом аннексия ряда украинских областей не означает, что Путин отказался от заявленной цели уничтожения украинского государства. Как эксперты говорили еще в мае, если аннексия Путиным оккупированных территорий стабилизирует конфликт вдоль новых линий фронта, "Кремль может восстановить свои силы и возобновить вторжение в Украину в ближайшие годы".

Манипуляции диктатора его не спасают – наступление ВСУ продолжается

И пока Путин думал, что объявление об аннексии украинских территорий может как-то повлиять на ход боевых действий, украинские войска окружили российские войска в городе Лиман. Сейчас там находятся около 5 тысяч российских военных, которым некуда отходить.

Эксперты из Института изучения войны убеждены, что ВСУ освободят город в ближайшие 72 часа.

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