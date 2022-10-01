Ровно столько дают россиянам аналитики из Института по изучению войны. Они предполагают, что успешное контрнаступление ВСУ позволит освободить Лиман в ближайшие дни, продвинувшись в глубину Донецкой области.

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Активность ВСУ вблизи Лимана растет

Как отмечают составители отчета, враг продолжает отступать от населенных пунктов вблизи Лимана. Эту информацию подтверждают как "представители" псевдореспублики, так и военные корреспонденты. Мол, хоть россияне и контролируют сам Лиман, но уже отступили от своих позиций в Дробышево и Ямполе. Добавим, что информацию об освобождении последнего подтвердил президент Владимир Зеленский.

По имеющимся данным, россияне якобы держат под своим контролем автодорогу из самого Лимана в Торское. Наши защитники уже перекрыли дорогу Дробышево — Торское в районе поселка Ставки.

Но это еще не все. Враг наблюдает активность разведывательно-диверсионных групп. Ее фиксируют на трассе Сватово – Торское, что северо-восточнее самого Лимана. По сообщениям оккупантов, им уже удалось пересечь реку Жеребец. Кроме того, геолокация на кадрах свидетельствует, что наша артиллерия бьет по врагу. Поэтому ему приходится отступать в район Торского.

Прогноз о Купянске оправдался

Напомним, что 9 сентября в Институте по изучению войны поделились аналогичным прогнозом. Но тогда он касался Купянска в Харьковской области.

Тогда составители отчета отметили, что наши военные продолжили уверенное движение в сторону этого города. Добавим, что он являлся ключевым логистическим центром для российских захватчиков. Более того, именно с его помощью враг имел возможность поддерживать свою армию на Изюмском направлении.

По словам аналитиков, в тот момент наши военные могли подойти к городу на расстояние в 15 километров. Это свидетельствовало о максимальной уязвимости тыловых позиций российских захватчиков. Собственно, это и стало причиной предположения, что Купянск удастся освободить за трое суток.

Уже 10 сентября в сети опубликовали фото возле мэрии Купянска. На нем стоят защитники Украины с флагом в руках. А уже 16 сентября поступила информация, что город полностью освобожден от врага.

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