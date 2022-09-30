Наши партнеры будут четко понимать математику – то количество и номенклатуру оружия, которое нам нужно. Об этом 24 каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Математика – это количество определенного оружия, которое нам нужно для того, чтобы, к примеру, ускорить контрнаступление на том или ином направлении. Потому что где-то сложнее, где-то проще – там одно оружие нужно, там другое", – отметил он.

Оружие для Украины – это вопрос выживания

По мнению Михаила Подоляка, этот процесс будет существенно ускорен. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг практически откровенно сказал, что страны НАТО будут помогать максимально эффективно.

Сегодня это уже не обсуждается, потому что надо остановить Россию в ее намерении уничтожить мир, потому что уже не об Украине идет речь.

– подчеркнул он.

Важно понимать: когда россияне говорят о ядерном оружии и 25 миллионах мобилизационного резерва – это уже вопрос выживания Европейского Союза и даже глобального мира.

"Украина показала, как нужно в современном мире воевать с точки зрения креатива, с точки зрения профессиональности, оценки рисков и математики – какое оружие какую роль играет и в каком количестве", – отметил Подоляк.

К примеру, чтобы получить преимущество, даже если у тебя меньше артиллерийских стволов, у тебя все же есть определенное количество.

"Это все уже математически доказано, это уже формулы – есть формулы этой войны, и наши партнеры эти формулы знают. Они понимают, что нам нужно: NASAMS – да, Abrams или Leopard – да. Почему? Потому что тогда, например, территориально Херсонская область будет освобождена за абсолютно понятное количество дней", – объяснил советник ОП.

Деоккупация Херсонщины, отмечает Подоляк, означает то, что Россия упадет в гораздо большую деморализацию, и мы получили определенные процессы в России на фоне мобилизации. Именно это понимание сегодня есть у наших партнеров – какого оружия, сколько, почему, и когда именно.

Поэтому мы сегодня партнерам говорим только одно: "Смотрите, забудьте уже о том, что Россия может существовать в таком виде, как существовала до войн. Забудьте обо всех своих там бизнес-намерениях, об экономических каких-то там сотрудничествах, о "Северных потоках" наконец забудьте – и они действительно забыли, потому что Россия сама их уничтожила.

Теперь главное – как можно скорее получить ключевые позиции в определенном количестве. "И они говорят: "Хорошо, мы понимаем, ищем, даем. Доведите все до конца как можно скорее", – подытожил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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