Так, наші партнери чітко розумітимуть математику – ту кількість і номенклатуру зброї, яка нам потрібна. Про це 24 каналу сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Математика – це кількість певної зброї, яка нам потрібна для того, щоб, до прикладу, пришвидшити контрнаступ на тому чи іншому напрямку. Бо десь складніше, десь простіше – там одна зброя потрібна, там інша", – відзначив він.

Зброя для України – це питання виживання

На думку Михайла Подоляка, цей процес буде суттєво прискорено. Ба більше, генсек НАТО Єнс Столтенберг практично відверто сказав, що країни НАТО будуть допомагати максимально ефективно.

Сьогодні це вже не обговорюється, тому що треба зупинити Росію в її намірі знищити світ, бо вже не про Україну йде мова,

– наголосив він.

Важливо розуміти: коли росіяни говорять про ядерну зброю та 25 мільйонів мобілізаційного резерву – це вже питання виживання Європейського Союзу і навіть глобального світу.

"Україна показала, як треба в сучасному світі воювати з точки зору креативу, з точки зору професійності, оцінки ризиків та математики – яка зброя яку роль відіграє і в якій кількості", – зауважив Подоляк.

До прикладу, щоб отримати перевагу, навіть якщо в тебе менше артилерійських стволів, ти маєш все ж таки мати певну кількість.

"Це все вже математичну доведено, це вже формули – є формули цієї війни, і наші партнери ці формули знають. Вони розуміють, що нам потрібно: NASAMS – так, Abrams чи Leopard – так. Чому? Тому що тоді, наприклад, територіально Херсонська область буде звільнена за абсолютно зрозумілу кількість днів", – пояснив радник ОП.

Деокупація Херсонщини, наголошує Подоляк, означає те, що Росія впаде у набагато більшу деморалізацію, і ми отримали певні процеси у Росії на фоні мобілізації. Саме це розуміння на сьогодні є у наших партнерів – якої зброї, скільки, чому, і коли саме.

Тому ми сьогодні партнерам говоримо тільки одне: "Дивіться, забудьте вже про те, що Росія може існувати в такому вигляді, як існували до війн. Забудьте про всі свої там бізнес-наміри, про економічні якісь там співпраці, про "Північні потоки" нарешті забудьте – і вони дійсно забули, тому що Росія сама їх знищила.

Наразі головне якомога швидше отримати ключові позиції у певній кількості. "І вони кажуть: "Добре, ми розуміємо, шукаємо, даємо. Доведіть все до кінця якомога швидше", – підсумував радник голови ОП Михайло Подоляк.

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