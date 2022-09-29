Додаткові РСЗВ HIMARS потрібні Україні вже зараз і на цьому будуть наполягати на всіх зустрічах у США. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Зброя, надана сьогодні, збереже більше життів українців, ніж якщо вона прийде до нас протягом кількох років. Ми чудово розуміємо, що виробники не готові видати замовлення в ті терміни, які би нам підійшли. Але ми й не ганяємося за тим, щоби зброя була щойно з конвеєра,

– сказав він.

Арахамія наголосив, що Україна готова взяти ту зброю, яка вже була в користуванні, але негайно.

Для цього працюють на рівні парламенту США. План полягає в тому, що ми забираємо вже готову зброю, навіть якщо вона й була в користуванні, а американська армія отримає нову.

За словами Арахамії, це виграшна ситуація для обох сторін

"Зараз ідуть перемовини стосовно систем HIMARS, про передачу яких нещодавно було оголошено. Ми хочемо отримати установки вже зараз, а американська армія отримає через рік-півтора їм заміну", – сказав політик.

РСЗВ від США

Військовий експерт Павло Нарожний розповідав, що останній пакет військової допомоги, який включав постачання 18 систем HIMARS, суттєво відрізняється від попередніх. Він є своєрідним "подарунком" Вашингтона для ЗСУ.

За його словами, така допомога є свідченням того, що США та союзники намагаються налагодити системну військову співпрацю з Україною.

У США таких РСЗВ декілька сотень штук, але вони не хочуть їх віддавати, щоб не лишати небоєздатними свої артилерійські підрозділи. З точки зору США – це логічний крок: з одного боку вони нас підтримують, з іншого – не залишаються беззбройними проти своїх ворогів, таких як росія. Новий пакет виглядає як системна допомога "на роки наперед".

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