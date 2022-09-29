Така допомога є свідченням того, що США та союзники намагаються налагодити системну військову співпрацю з Україною. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Експерт зазначив, що США передаватимуть Україні за новим пакетом допомоги 18 систем HIMARS впродовж як мінімум року.
У США їх декілька сотень штук, але вони не хочуть їх віддавати, щоб не лишати небоєздатними свої артилерійські підрозділи. З точки зору США – це логічний крок: з одного боку вони нас підтримують, з іншого – не залишаються беззбройними проти своїх ворогів, таких як росія. Новий пакет виглядає як системна допомога "на роки наперед",
– пояснив фахівець.
За його словами, головне у цьому пакеті допомоги, що це ще не постачання по "ленд-лізу", а просто "подарунок".
"Ми отримуємо цю зброю та боєприпаси безоплатно. Водночас там не сказали, які саме боєприпаси отримають ЗСУ, чи будуть там ATACMS, чи не будуть. З великою ймовірністю, там вони будуть, але це не буде ніяк афішуватися. Крім того, у цьому пакеті є така важлива річ, як протидронова система "Титан". Вони ніколи й ніде не використовувались", – додав оглядач.
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На його думку, Україна стане першою країною, де будуть використані ці системи.
"Це важливо, позаяк нам дають найсучаснішу зброю. Крім того, США та Німеччина надають нам 40-міліметрові боєприпаси. Також Берлін дає нам боєприпаси "Вулкан", сучасні протитанкові боєприпаси й дві системи "Марс", – вказав Нарожний.
Він переконаний, що такі всі кроки союзників України означають, вони "не кинуть Україну ні при яких розкладах".
"Вони вже нас вписали у довгострокові плани й підтримуватимуть нас стільки, скільки буде треба", – резюмував експерт.
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Військова допомога Україні: що відомо
- Вранці 28 вересня сенат США підтримав тимчасове фінансування України на майже 12 мільярдів.
- Гроші витратять на забезпечення оборонних можливостей і обладнання для України, продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки, а також для продовження прямої бюджетної підтримки уряду Києва протягом наступного кварталу.
- Окрім того, Пентагон оголосив пакет допомоги Україні на 1,1 мільярда доларів. Вона включатиме 18 HIMARS, 150 броньованих автомобілів, 150 тактичних машин для буксирування зброї, два радари для безпілотних літальних систем та іншу техніку.
- У Пентагоні заявили, що останній пакет військової допомоги для України спрямований на довгострокову перспективу. США хочуть інвестувати у майбутнє ЗСУ.
- Водночас Німеччина заявила, що передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше мовилось тільки про одну систему.