Така допомога є свідченням того, що США та союзники намагаються налагодити системну військову співпрацю з Україною. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що США передаватимуть Україні за новим пакетом допомоги 18 систем HIMARS впродовж як мінімум року.

У США їх декілька сотень штук, але вони не хочуть їх віддавати, щоб не лишати небоєздатними свої артилерійські підрозділи. З точки зору США – це логічний крок: з одного боку вони нас підтримують, з іншого – не залишаються беззбройними проти своїх ворогів, таких як росія. Новий пакет виглядає як системна допомога "на роки наперед",

– пояснив фахівець.

За його словами, головне у цьому пакеті допомоги, що це ще не постачання по "ленд-лізу", а просто "подарунок".

"Ми отримуємо цю зброю та боєприпаси безоплатно. Водночас там не сказали, які саме боєприпаси отримають ЗСУ, чи будуть там ATACMS, чи не будуть. З великою ймовірністю, там вони будуть, але це не буде ніяк афішуватися. Крім того, у цьому пакеті є така важлива річ, як протидронова система "Титан". Вони ніколи й ніде не використовувались", – додав оглядач.

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На його думку, Україна стане першою країною, де будуть використані ці системи.

"Це важливо, позаяк нам дають найсучаснішу зброю. Крім того, США та Німеччина надають нам 40-міліметрові боєприпаси. Також Берлін дає нам боєприпаси "Вулкан", сучасні протитанкові боєприпаси й дві системи "Марс", – вказав Нарожний.

Він переконаний, що такі всі кроки союзників України означають, вони "не кинуть Україну ні при яких розкладах".

"Вони вже нас вписали у довгострокові плани й підтримуватимуть нас стільки, скільки буде треба", – резюмував експерт.

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