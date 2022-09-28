Президент сказав про це під час вечірнього звернення 28 вересня. Також Зеленський подякував США за новий пакет допомоги.

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Зеленський закликав світ діяти жорсткіше щодо росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, мовляв, якщо хтось там в росії думає, ніби вони зможуть "проскочити" з усім тим, що вони роблять на окупованій території, якщо хтось там в росії сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони там помиляються.

Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше,

– пояснив Зеленський.

Президент знову подякував Сполученим Штатам президенту США Джо Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад 1 мільярд доларів.

"Це дійсно вагомо", – пояснив Зеленський.

Коротко про новий пакет допомоги від США

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