Цей законопроєкт передбачатиме фінансування уряду США до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів щодо держбюджету більше часу для вирішення розбіжностей та узгодження державних витрат на 2023 фінансовий рік. Цей законопроєкт відомий як безперервна резолюція.

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Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт дозволить запобігти так званому шатдауну, який може початися в суботу 1 жовтня. Саме у цей день починається наступний, 2023-ий фінансовий рік.

Зверніть увагу! Шатдаун – це вимушене тимчасове призупинення роботи держустанов США, яке не стосується найважливіших організацій і відомств, життєво важливих для забезпечення безпеки держави. Він виникає, коли Конгресу не вдається узгодити фінансування діяльності державних органів.

Проєкт закону Палата підтримала 72 голосами, 23 проголосували проти. Рішення опублікували пізно ввечері 26 вересня.

Конгрес мав декілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності і передати закон на підпис Байдену. Вже сьогодні палата представників повертається і може проголосувати за законопроєкт за лічені години.

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Що передбачає фінансова допомога Україні

Пакет допомоги Україні в боротьбі з російськими військами передбачає фінансування на майже 12 мільярдів доларів. Вони розподіляються на забезпечення оборонних можливостей і обладнання для України, продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки, а також для продовження прямої бюджетної підтримки уряду Києва протягом наступного кварталу.

Зокрема, кошти планують виділити:

3 мільярди доларів на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою;

1,5 мільярда доларів на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;

2,8 мільярда доларів на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Також передбачають виділити додаткові 35 мільйонів доларів на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть кошти для зміцнення українських правоохоронних органів. Йдеться про 457,5 мільйонів доларів.

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