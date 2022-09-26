Яка сума допомоги

Про це повідомив Ентоні Блінкен, державний секретар США, у своєму твітері. Він зазначив, що кошти нададуть для зміцнення українських правоохоронних органів.

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Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів США на підтримку цивільної безпеки, щоб врятувати життя та зміцнити спроможність українських партнерів з правоохоронними органами та кримінальним правосуддям. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні,
– написав держсекретар.

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