Яка сума допомоги
Про це повідомив Ентоні Блінкен, державний секретар США, у своєму твітері. Він зазначив, що кошти нададуть для зміцнення українських правоохоронних органів.
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Сполучені Штати нададуть додаткові 457,5 мільйонів доларів США на підтримку цивільної безпеки, щоб врятувати життя та зміцнити спроможність українських партнерів з правоохоронними органами та кримінальним правосуддям. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній і суверенній Україні,
– написав держсекретар.
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Фінансова допомога Україні
- Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу над програмою вже у жовтні. Про це Денис Шмигаль, прем'єр-міністер, домовився в Нью-Йорку з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
- МВФ надасть Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки Україні.
- Раніше, держбюджет України отримав грант на 1,5 мільярда доларів. Це останній транш допомоги на 4,5 мільярда доларів від Світового банку.
- За словами Дениса Шмигаля, гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків бюджету на виплату пенсій та програми соціальної допомоги.