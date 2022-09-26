Індія імпортує суміш сортів сирої нафти з росії. Проте, на днях стало відомо, що індійські нафтопереробники ймовірно не купуватимуть російську нафту ESPO.

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Російська нафта ESPO (Eastern Siberia – Pacific Ocean, Східна Сибір – Тихий океан) – сорт нафти, який орієнтований на поставки в азійські держави.

Що стало причиною

Як повідомляє Reuters, імпорт сирої нафти ESPO коштує на 5—7 доларів за барель дорожче, ніж аналогічні сорти з інших країн, такі як сорт Murban в ОАЕ.

Крім цього, причиною стала заява індійського уряду щодо російського вторгненню в Україну.

До початку повномасштабного вторгнення росії Індія майже не купувала сирої нафти в росії. Однак, враховуючи значні знижки з боку країни-агресорки відтоді, Індія стала один із найбільших у світі імпортерів сирої нафти, пропоновані кремлем.

За даними Kpler, зараз загалом російський експорт ESTO знизився з понад 800 000 барелів на добу в липні та серпні до 720 000 барелів на добу у вересні.

Альтернатива російській нафті

Індійські нафтопереробники почали звертатися до інших регіонів-експортерів нафти, таких як Африка та Західна Азія:

Загалом, частка африканської сирої нафти цього місяця значно зросла. Лише Індія завантажила 2,35 мільйона тонн цього місяця.

цього місяця. Щодо західноазіатських нафтовидобувників, то вони використали таку можливість на свою користь. Наприклад, Саудівська Аравія знизила свої продажні ціни в жовтні.

До слова, західноазіатська нафта краща для Індії. За словами Ехсана Уль Хака, аналітика Refinitiv, вона надходить в Індію всього за тиждень. Натомість постачання з росії займає близько місяця.

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Нові санкції проти росії

У 8 пакеті санкцій головним стане угода про обмеження ціни на російську нафту. Пакет міститиме:

законодавство про обмеження цін на російську нафту;

додаткові списки осіб, які потрапили під санкції;

заходи, спрямовані на російські ІТ, кібербезпеку та індустрію програмного забезпечення.

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