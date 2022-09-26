Індія імпортує суміш сортів сирої нафти з росії. Проте, на днях стало відомо, що індійські нафтопереробники ймовірно не купуватимуть російську нафту ESPO.
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Що стало причиною
Як повідомляє Reuters, імпорт сирої нафти ESPO коштує на 5—7 доларів за барель дорожче, ніж аналогічні сорти з інших країн, такі як сорт Murban в ОАЕ.
Крім цього, причиною стала заява індійського уряду щодо російського вторгненню в Україну.
До початку повномасштабного вторгнення росії Індія майже не купувала сирої нафти в росії. Однак, враховуючи значні знижки з боку країни-агресорки відтоді, Індія стала один із найбільших у світі імпортерів сирої нафти, пропоновані кремлем.
За даними Kpler, зараз загалом російський експорт ESTO знизився з понад 800 000 барелів на добу в липні та серпні до 720 000 барелів на добу у вересні.
Альтернатива російській нафті
Індійські нафтопереробники почали звертатися до інших регіонів-експортерів нафти, таких як Африка та Західна Азія:
- Загалом, частка африканської сирої нафти цього місяця значно зросла. Лише Індія завантажила 2,35 мільйона тонн цього місяця.
- Щодо західноазіатських нафтовидобувників, то вони використали таку можливість на свою користь. Наприклад, Саудівська Аравія знизила свої продажні ціни в жовтні.
До слова, західноазіатська нафта краща для Індії. За словами Ехсана Уль Хака, аналітика Refinitiv, вона надходить в Індію всього за тиждень. Натомість постачання з росії займає близько місяця.
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Нові санкції проти росії
У 8 пакеті санкцій головним стане угода про обмеження ціни на російську нафту. Пакет міститиме:
- законодавство про обмеження цін на російську нафту;
- додаткові списки осіб, які потрапили під санкції;
- заходи, спрямовані на російські ІТ, кібербезпеку та індустрію програмного забезпечення.