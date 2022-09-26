Таке питання поставив собі Себастьян Маллабі у колонці для The Wahington Post. 24 канал зібрав найцікавіші думки.

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Підступне запитання: Китай – це і те, і інше. Але слабкі сторони країни дедалі більше домінують над її сильними,

– наголосив Маллабі.

Докази на користь Китаю

За даними OECD, ще у 2000 році Китай витрачав на дослідження та розробку всього одну дев'яту від того, що витрачали США. А вже у 2020 році – 85%. Спрямувавши свої ресурси у правильному напрямку, Китай став світовим лідером у стратегічних сферах. Китайські університети зайняли 7 найкращих позицій у рейтингу за кількістю цитованих робіт математики та обчислювальної техніки у період з 2015 по 2018 роки.

Високотехнологічна країна

Китай також перевершив інші країни у ключових технологіях:

дрони;

мобільні платежі;

мережеве обладнання 5G тощо.

Китайці вже звикли керувати всіма аспектами свого життя за допомогою смартфону – дані у цій країні виробляються в надзвичайних об'ємах, а з допомогою дешевої китайської робочої сили – їх ефективно обробляють. До того ж держава масштабно субсидує цю сферу. Тож ці фактори дають Китаю фору у створенні штучного інтелекту.

Технологічна перевага – це військова перевага

Венчурні капіталісти Китаю – грізні. Вони навчилися мистецтва від експертів Кремнієвої долини. До прикладу, Sinovation Ventures, провідна компанія у сфері штучного інтелекту, очолюється Кай-Фу Лі – випускником Google, Microsoft, Apple і докторської програми Карнегі-Меллона.

Колишній виконавчий директор Ерік Шмідт попередив, що США можуть програти технологічну гонку Китаю. А заразом і втратити військову перевагу, зав'язану на технологіях, – це становитиме загрозу існуванню.

Аргументи проти Китаю

Та насправді є й багато фактів, які вказують на не надто яскраве майбутнє Китаю. Очікується, що ВВП Китаю зросте менш як на 3% цьогоріч:

Це значно нижче, ніж планував Китай – 5,5%;

І це куди нижчий показник, ніж Китай демонстрував десятиліття тому, коли щороку додавав 8%.

Все це вказує на те, що авторитарна система досягає меж,

– вважає Маллабі.

COVID-19 все ще загроза номер 1

Коронавірус суттєво скоригував плани Китаю щодо розвитку. Країна вирішила не імпортувати чужі вакцини, а використовувати лише власні. Тож, як тільки десь з'являються перші ознаки спалаху, Китай вводить локдаун.

У Шанхаї, Шеньчжені та десятках інших міст запроваджено економічно руйнівну комендантську годину, яка порушила глобальні ланцюжки поставок (та призвела до дефіциту продовольства та інших труднощів для мільйонів людей). У західному прикордонному містечку Руйлі жителям заборонили залишати свої домівки протягом 119 днів з березня 2021 року по квітень 2022 року, нещодавно повідомив Bloomberg Businessweek.

Ринок нерухомості вмирає

Не варто забувати, що Китай – це комуністична держава, влада якої сильно втручається в економіку. Так, спочатку Китай маніпулював обмінним курсом, щоб підвищити експорт. Та це призвело до нестійкого профіциту торгового балансу, перетворення надходжень у величезні купи фінансових інструментів США і, зрештою, до відчуття залежності, коли спалахнула іпотечна криза в США у 2008 році.

Опісля влада Китаю наказала банкам і місцевим органам влади підживлювати будівельний бум. Знову ж таки, у короткій перспективі це прискорило зростання, але в результаті цей крок замінив неприйнятну купівлю іноземних облігацій неприйнятним внутрішнім боргом. В результаті, найбільший забудовник країни оголосив дефолт. Покупці недобудованих квартир розлючені. Іпотечний бойкот охопив понад 100 міст. Ціни на житло падають 12 місяців поспіль. Оскільки нерухомість є рушієм більш ніж чверті економіки, колапс цього сектора загрожує масштабнішим спадом.

Технологічний занепад можливий

І хоч Китай дуже прогресує у технологічній сфері, це може бути не надовго. Влада Китаю не терпить технологічних титанів, які прагнуть стати впливовими людьми в стилі Ілона Маска, які котирують свої компанії на іноземних фондових біржах або засновують компанії, які допомагають китайським студентам подавати документи до коледжів за кордоном. Тому він розправився з багатьма з них. Це не спонукатиме наступне покоління технологів засновувати компанії в Китаї.

Тож так. Виглядає, що Китай – це могутня наддержава, яка лідирує у багатьох сферах та нарощує свій вплив. Але у цього гіганта є багато проблем, які можуть погубити країни або принаймні віддалити її від статусу наймогутнішої економіки світу.

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