Чому вам не надійшла обіцяна тисяча

Заявку на отримання "тисячі Зеленського" можна було подати, починаючи з 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! Гроші мають надходити через 10 днів з моменту подачі заявки.

Гроші з зимової підтримки надійшли не всім громадянам, які подавали заявки, через декілька причин:

забагато заявок і система не встигла їх обробити;

особі було відмовлено у виплаті (наприклад, через те, що вона перебуває за кордоном).

Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування, зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошті,

– йдеться у повідомленні Дія.

Зверніть увагу! Подати заявку на отримання коштів можна до кінця зими 2024 – 2025. Кошти потрібно використати протягом наступного року.