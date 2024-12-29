Чому вам не надійшла обіцяна тисяча
Заявку на отримання "тисячі Зеленського" можна було подати, починаючи з 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Нагадаємо! Гроші мають надходити через 10 днів з моменту подачі заявки.
Гроші з зимової підтримки надійшли не всім громадянам, які подавали заявки, через декілька причин:
- забагато заявок і система не встигла їх обробити;
- особі було відмовлено у виплаті (наприклад, через те, що вона перебуває за кордоном).
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– йдеться у повідомленні Дія.
Зверніть увагу! Подати заявку на отримання коштів можна до кінця зими 2024 – 2025. Кошти потрібно використати протягом наступного року.