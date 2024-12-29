Почему вам не поступила обещанная тысяча
Заявку на получение "тысячи Зеленского" можно было подать, начиная с 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Напомним! Деньги должны поступать через 10 дней с момента подачи заявки.
Деньги с зимней поддержки поступили не всем гражданам, которые подавали заявки, по нескольким причинам:
- много заявок и система не успела их обработать;
- особе было отказано в выплате (например, из-за того, что она находится за границей).
Дия является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому относительно сроков и условий зачисления, обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почте,
– говорится в сообщении Дия.
Обратите внимание! Подать заявку на получение средств можно до конца зимы 2024 – 2025. Средства нужно использовать в течение следующего года.