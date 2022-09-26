Такой вопрос задал Себастьян Маллаби в колонке для The Wahington Post. 24 канал собрал самые интересные мнения.

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Коварный вопрос: Китай – это и то, и другое. Но слабые стороны страны все больше доминируют над ее сильными.

– подчеркнул Маллаби.

Доказательства в пользу Китая

По данным OECD, еще в 2000 году Китай тратил на исследования и разработку всего одну девятую от того, что тратили США. А уже в 2020 году – 85%. Направив свои ресурсы в правильном направлении, Китай стал мировым лидером в стратегических областях. Китайские университеты заняли 7 лучших позиций по количеству цитируемых работ математики и вычислительной техники в период с 2015 по 2018 годы.

Высокотехнологичная страна

Китай также превзошел другие страны в ключевых технологиях:

дроны;

мобильные платежи;

сетевое оборудование 5G и т.д.

Китайцы уже привыкли управлять всеми аспектами своей жизни с помощью смартфона – данные в этой стране производятся в чрезвычайных объемах, а с помощью дешевой китайской рабочей силы – их эффективно обрабатывают. К тому же, государство масштабно субсидирует эту сферу. Эти факторы дают Китаю фору в создании искусственного интеллекта.

Технологическое преимущество – это военное преимущество

Венчурные капиталисты Китая – грозные. Они научились искусству от экспертов Кремниевой долины. К примеру, Sinovation Ventures, ведущая компания в области искусственного интеллекта, возглавляется Кай-Фу Ли – выпускником Google, Microsoft, Apple и докторской программы Карнеги-Меллона.

Бывший исполнительный директор Эрик Шмидт предупредил, что США могут проиграть технологическую гонку Китая. А заодно и потерять военное преимущество, завязанное на технологиях, – это будет представлять угрозу существованию.

Аргументы против Китая

Но на самом деле есть много фактов, указывающих на не слишком яркое будущее Китая. Ожидается, что ВВП Китая вырастет менее чем на 3% в этом году:

Это гораздо ниже, чем планировал Китай – 5,5%;

И это куда более низкий показатель, чем Китай демонстрировал десятилетие назад, когда ежегодно прибавлял 8%.

Все это указывает на то, что авторитарная система достигает границ,

– считает Маллаби.

COVID-19 все еще угроза номер 1

Коронавирус существенно скорректировал планы развития Китая. Страна решила не импортировать чужие вакцины, а использовать только собственные. Итак, как только где-то появляются первые признаки вспышки, Китай вводит локдаун.

В Шанхае, Шэньчжэне и десятках других городов введен экономически разрушительный комендантский час, который нарушил глобальные цепочки поставок (и привел к дефициту продовольствия и другим трудностям для миллионов людей). В западном пограничном городке Руйли жителям запретили покидать свои дома в течение 119 дней с марта 2021 по апрель 2022 года, недавно сообщил Bloomberg Businessweek.

Рынок недвижимости умирает

Не стоит забывать, что Китай – это коммунистическое государство, власть которого сильно вмешивается в экономику. Сначала Китай манипулировал обменным курсом, чтобы повысить экспорт. Но это привело к неустойчивому профициту торгового баланса, превращению поступлений в огромные кучи финансовых инструментов США и, наконец, к ощущению зависимости, когда вспыхнул ипотечный кризис в США в 2008 году.

Позже власти Китая приказали банкам и местным органам власти подпитывать строительный бум. Опять же в короткой перспективе это ускорило рост, но в результате этот шаг заменил неприемлемую покупку иностранных облигаций неприемлемым внутренним долгом. В результате крупнейший застройщик страны объявил дефолт. Покупатели недостроенных квартир разъярены. Ипотечный бойкот охватил более 100 городов. Цены на жилье падают 12 месяцев. Поскольку недвижимость является движителем более четверти экономики, коллапс этого сектора грозит более масштабным спадом.

Технологический упадок возможен

И хотя Китай очень прогрессирует в технологической сфере, это может быть недолго. Власти Китая не терпят технологических титанов, стремящихся стать влиятельными людьми в стиле Илона Маска, которые котируют свои компании на иностранных фондовых биржах или основывают компании, помогающие китайским студентам подавать документы в колледжи за рубежом. Поэтому он расправился со многими из них. Это не побуждает следующее поколение технологов основывать компании в Китае.

Так что да. Похоже, что Китай – это мощная сверхдержава, которая лидирует во многих сферах и наращивает свое влияние. Но у этого гиганта есть много проблем, которые могут погубить страны или хотя бы отдалить ее от статуса самой мощной экономики мира.

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