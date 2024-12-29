На думку глави МЗС, окрім російського, на ринку є достатньо скрапленого природного газу інших країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.

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Що заявив Сибіга про російський газ

Андрій Сибіга наголосив на тому, що забезпечення імпорту російського газу до ЄС, фінансує злочинний російський режим, а також агресію, воєнні злочини та гібридні атаки.

Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів,

– каже Сибіга.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року Україна зупинить транзит російського газу. Відновлення транзиту можливе лише в тому випадку, якщо Єврокомісія попросить перекачувати інший газ.

Натомість Україні вже вдалося отримати скраплений газ зі США через Грецію. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це є важливим стратегічним кроком для української держави.