По мнению главы МИД, кроме российского, на рынке есть достаточно сжиженного природного газа других стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

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Что заявил Сибига о российском газе

Андрей Сибига отметил, что обеспечение импорта российского газа в ЕС, финансирует преступный российский режим, а также агрессию, военные преступления и гибридные атаки.

Это недопустимо. Импорт российского LNG-газа в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров,

– говорит Сибига.

Отметим, что с 1 января 2025 года Украина остановит транзит российского газа. Восстановление транзита возможно только в том случае, если Еврокомиссия попросит перекачивать другой газ.

Зато Украине уже удалось получить сжиженный газ из США через Грецию. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, это является важным стратегическим шагом для украинского государства.