С 1 января 2025 года Киев останавливает транзит российского газа. В семь часов он будет физически перекрыт. Восстановление транзита будет возможно только, если Еврокомиссия попросит перекачивать не газ страны-агрессора, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака и ДТЭК.

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Ответ на шантаж Кремля

По словам руководителя Офиса президента, Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию.

Это не просто груз – это стратегический шаг. Несмотря на попытки России разрушить нашу энергетическую систему во время войны, мы получили еще одну победу на энергетическом фронте,

– заявил Ермак.

Чиновник отметил, что украинская компания ДТЭК договорилась о поставках газа с американской Venture Global до 2026 года. "Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне для миллионов украинцев", – добавил он.

Отметим, что речь идет о покупке 100 миллионов кубических газа. К слову, остановка транзита российского газа через Украину нанесет удар по Газпрому. За первые 9 месяцев 2024 года российская компания уже понесла убытки в 309 миллиардов рублей.