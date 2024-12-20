Об этом 24 Каналу рассказал член совета НБУ в 2019 – 2021 годах Виталий Шапран, отметив, что прекращение транзита российского газа – это прежде всего удар по Газпрому.

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Газпром становится убыточным

Как отметил Шапран, недавно Газпром завершил свой отчетный период за первые 9 месяцев 2024 года с убытком в 309 миллиардов рублей. Они также вынуждены сократить собственную инвестиционную программу. И, вероятнее всего, она не будет выполнена в 2025 году.

Российский диктатор Владимир Путин рассказывает, что Газпром без проблем переживет прекращение транзита. Но это не так.

Это – очередная ложь. Потому что компания убыточна. Прекращение транзита только увеличит те убытки и заблокирует инвестиции, которые они сейчас пытаются навязать тому же Казахстану. Поэтому, прекращение транзита будет означать для Газпрома гарантированные убытки за 2025 год,

– отметил Шапран.

Там пытаются выкручиваться с помощью населения. В России уже запланировали повышение цен на газ в 2025 году на 10-12%.

То есть Газпром будет выживать за счет россиян. Это еще один дополнительный "налог" для российского населения, который появится из-за войны,

– подчеркнул Шапран.

Добавим, с 1 января Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Восстановление транзита возможно только тогда, если по трубам будет идти не российский газ.