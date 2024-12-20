Про це 24 Каналу розповів член ради НБУ у 2019 – 2021 роках Віталій Шапран, зауваживши, що припинення транзиту російського газу – це насамперед удар по Газпрому.

До теми Транзит російського газу через територію України зупиниться у 2025 році

Газпром стає збитковим

Як наголосив Шапран, нещодавно Газпром завершив свій звітний період за перші 9 місяців 2024 року зі збитком у 309 мільярдів рублів. Вони також змушені скоротити власну інвестиційну програму. І, найімовірніше, вона не буде виконана у 2025 році.

Російський диктатор Владімір Путін розповідає, що Газпром без проблем переживе припинення транзиту. Але це не так.

Це – чергова брехня. Бо компанія збиткова. Припинення транзиту лише збільшить ті збитки та заблокує інвестиції, які вони зараз намагаються нав'язати тому ж Казахстану. Отож, припинення транзиту означатиме для Газпрому гарантовані збитки за 2025 рік,

– зауважив Шапран.

Там намагаються викручуватися за допомогою насєлєнія. В Росії вже запланували підвищення цін на газ у 2025 році на 10-12%.

Тобто Газпром виживатиме коштом росіян. Це ще один додатковий "податок" для російського населення, який з'явиться через війну,

– підкреслив Шапран.

Додамо, з 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Відновлення транзиту можливе лише тоді, якщо трубами йтиме не російський газ.