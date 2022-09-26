Индия импортирует смесь сортов сырой нефти из России. Однако, на днях стало известно, что индийские нефтепереработчики, вероятно, не будут покупать российскую нефть ESPO.

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Российская нефть ESPO (Eastern Siberia – Pacific Ocean, Восточная Сибирь – Тихий океан) – сорт нефти, ориентированный на поставки в азиатские государства.

Что стало причиной

Как сообщает Reuters, импорт сырой нефти ESPO стоит на 5—7 долларов за баррель дороже аналогичных сортов из других стран, таких как сорт Murban в ОАЭ.

Кроме этого, причиной стало заявление индийского правительства по поводу российского вторжения в Украину.

До начала полномасштабного вторжения России Индия почти не покупала сырую нефть в России. Однако, учитывая значительные скидки со стороны страны-агрессорки, Индия стала одним из крупнейших в мире импортеров сырой нефти, предлагаемых кремлем.

По данным Kpler, сейчас в целом российский экспорт ESTO снизился с более чем 800 000 баррелей в сутки в июле и августе до 720 000 баррелей в сутки в сентябре.

Альтернатива российской нефти

Индийские нефтепереработчики начали обращаться в другие регионы-экспортеры нефти, такие как Африка и Западная Азия:

В целом доля африканской сырой нефти в этом месяце значительно возросла. Только Индия скачала 2,35 миллиона тонн в этом месяце.

этом месяце. Что касается западноазиатских нефтедобывателей, то они использовали такую возможность в свою пользу. К примеру, Саудовская Аравия снизила свои продажные цены в октябре.

К слову, западноазиатская нефть лучше для Индии. По словам Эхсана Уль Хака, аналитика Refinitiv, она поступает в Индию всего через неделю. Поставка же из России занимает около месяца.

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Новые санкции против России

В 8 пакете санкций главным станет соглашение об ограничении цены на российскую нефть. Пакет будет содержать:

законодательство об ограничении цен на российскую нефть;

дополнительные списки попавших под санкции лиц;

меры, направленные на русские ИТ, кибербезопасность и индустрию программного обеспечения.

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