Индия импортирует смесь сортов сырой нефти из России. Однако, на днях стало известно, что индийские нефтепереработчики, вероятно, не будут покупать российскую нефть ESPO.
Интересно Украинцы среди лидеров: как разрастается криптосообщество
Что стало причиной
Как сообщает Reuters, импорт сырой нефти ESPO стоит на 5—7 долларов за баррель дороже аналогичных сортов из других стран, таких как сорт Murban в ОАЭ.
Кроме этого, причиной стало заявление индийского правительства по поводу российского вторжения в Украину.
До начала полномасштабного вторжения России Индия почти не покупала сырую нефть в России. Однако, учитывая значительные скидки со стороны страны-агрессорки, Индия стала одним из крупнейших в мире импортеров сырой нефти, предлагаемых кремлем.
По данным Kpler, сейчас в целом российский экспорт ESTO снизился с более чем 800 000 баррелей в сутки в июле и августе до 720 000 баррелей в сутки в сентябре.
Альтернатива российской нефти
Индийские нефтепереработчики начали обращаться в другие регионы-экспортеры нефти, такие как Африка и Западная Азия:
- В целом доля африканской сырой нефти в этом месяце значительно возросла. Только Индия скачала 2,35 миллиона тонн в этом месяце.
- Что касается западноазиатских нефтедобывателей, то они использовали такую возможность в свою пользу. К примеру, Саудовская Аравия снизила свои продажные цены в октябре.
К слову, западноазиатская нефть лучше для Индии. По словам Эхсана Уль Хака, аналитика Refinitiv, она поступает в Индию всего через неделю. Поставка же из России занимает около месяца.
Читайте также Экономика Китая может развалиться: первые признаки уже есть
Новые санкции против России
В 8 пакете санкций главным станет соглашение об ограничении цены на российскую нефть. Пакет будет содержать:
- законодательство об ограничении цен на российскую нефть;
- дополнительные списки попавших под санкции лиц;
- меры, направленные на русские ИТ, кибербезопасность и индустрию программного обеспечения.