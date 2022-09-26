Какая сумма помощи

Об этом сообщил Энтони Блинкен, государственный секретарь США, в своем твиттере. Он отметил, что средства будут предоставлены для укрепления украинских правоохранительных органов.

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Соединенные Штаты предоставит дополнительные 457,5 миллиона долларов США в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров с правоохранительными органами и уголовным правосудием. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине,
– написал госсекретарь.

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Финансовая помощь Украине