Какая сумма помощи
Об этом сообщил Энтони Блинкен, государственный секретарь США, в своем твиттере. Он отметил, что средства будут предоставлены для укрепления украинских правоохранительных органов.
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Соединенные Штаты предоставит дополнительные 457,5 миллиона долларов США в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров с правоохранительными органами и уголовным правосудием. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине,
– написал госсекретарь.
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Финансовая помощь Украине
- Миссия Международного валютного фонда приступит к работе над программой уже в октябре. Об этом Денис Шмыгаль, премьер-министр, договорился в Нью-Йорке с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой.
- МВФ предоставит Украине 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки Украине.
- Ранее госбюджет Украины получил грант на 1,5 миллиарда долларов. Это последний транш пособия на 4,5 миллиарда долларов от Всемирного банка.
- По словам Дениса Шмыгаля, деньги будут направлены на возмещение расходов бюджета на выплату пенсий и программы социальной помощи.