Какая сумма помощи

Об этом сообщил Энтони Блинкен, государственный секретарь США, в своем твиттере. Он отметил, что средства будут предоставлены для укрепления украинских правоохранительных органов.

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Соединенные Штаты предоставит дополнительные 457,5 миллиона долларов США в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров с правоохранительными органами и уголовным правосудием. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине,

– написал госсекретарь.

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Финансовая помощь Украине

Миссия Международного валютного фонда приступит к работе над программой уже в октябре. Об этом Денис Шмыгаль, премьер-министр, договорился в Нью-Йорке с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой.

МВФ предоставит Украине 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки Украине.

Ранее госбюджет Украины получил грант на 1,5 миллиарда долларов. Это последний транш пособия на 4,5 миллиарда долларов от Всемирного банка.

По словам Дениса Шмыгаля, деньги будут направлены на возмещение расходов бюджета на выплату пенсий и программы социальной помощи.

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