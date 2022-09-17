Также Госбюджет Украины получил 1,5 миллиарда от США. Их направят на разные нужды.

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Госбюджет Украины получил грант на 1,5 миллиарда долларов. Это последний транш помощи на 4,5 миллиарда долларов от США от Всемирного банка,

– сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги будут направлены на возмещение расходов бюджета на выплату пенсий и программы социальной помощи. Шмыгаль поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

Бюджет на 2023 год

За проектом Госбюджета на 2023 год, который был опубликован 13 сентября, доходы будут ниже, чем закладывали на 2022 год, а расходы все больше из-за полномасштабной войны. По данным Кабмина, доходы бюджета составят в 2023 году 1,28 триллиона гривен. Это на 3% меньше, чем планировали получить в этом году.

После регистрации документа в парламенте у народных избранников будет две недели, до 1 октября, для предоставления своих предложений в бюджет. А до 20 октября документ должен быть проголосован в первом чтении. Основные расходы в документе рассчитаны на войну.

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