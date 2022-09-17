Также Госбюджет Украины получил 1,5 миллиарда от США. Их направят на разные нужды.
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Госбюджет Украины получил грант на 1,5 миллиарда долларов. Это последний транш помощи на 4,5 миллиарда долларов от США от Всемирного банка,
– сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, деньги будут направлены на возмещение расходов бюджета на выплату пенсий и программы социальной помощи. Шмыгаль поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины.
Бюджет на 2023 год
- За проектом Госбюджета на 2023 год, который был опубликован 13 сентября, доходы будут ниже, чем закладывали на 2022 год, а расходы все больше из-за полномасштабной войны. По данным Кабмина, доходы бюджета составят в 2023 году 1,28 триллиона гривен. Это на 3% меньше, чем планировали получить в этом году.
- После регистрации документа в парламенте у народных избранников будет две недели, до 1 октября, для предоставления своих предложений в бюджет. А до 20 октября документ должен быть проголосован в первом чтении. Основные расходы в документе рассчитаны на войну.
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