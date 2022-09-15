13 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2023 год. После регистрации документа в парламенте у народных избранников будет две недели, до 1 октября, для предоставления своих предложений. А до 20 октября документ должен быть проголосован в первом чтении. 24 канал разбирался, что кроется в бюджете на следующий год.

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Важно! К моменту подготовки этой статьи проект бюджета еще не был зарегистрирован в Верховной Раде. Итак, мы приняли во внимание информацию, опубликованную на Правительственном портале, а также в Telegram-канале первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

Что с экономикой

Итак, правительство предлагает парламенту утвердить следующие показатели государственной сметы на 2023 год.

Номинальный ВВП – 6 399 миллиардов гривен. Это будет означать реальный рост экономики на 4,6% по отношению к прогнозируемым показателям 2022 года.

К слову, номинальный ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 4,68 триллиона гривен. За текущий год экономика Украины рухнет на 33,2%.

Индекс потребительских цен в 2023 году прогнозируется на уровне 30% (декабрь до декабря). Это столько же, сколько прогнозируется и в текущем году (30,1%).

Следовательно, украинцам следует готовиться к дальнейшему удорожанию жизни, падению покупательной способности и девальвации гривны. К сожалению, таковы законы экономики и реальность военного времени.

На этом фоне радует заложенный правительством на следующий год рост номинальной заработной платы – с 14 025 гривен (в 2022 году) до 18 508 гривен (в 2023-м). И хотя значительную часть покупательной способности украинцев съест инфляция, а все-таки это лучше ничего. Особенно учитывая прогнозируемый рост безработицы – с 27,9% (в текущем году) до 28,2%.

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Что касается стабильности гривны, то после девальвационного ралли первой половины текущего года прогноз на год грядущий выглядит относительно неплохо – 42,2 гривны за доллар в среднем за год и 50 гривен на конец 2023 года.

Правда, отмечает Ярослав Железняк, единственный документ, где упоминается "доллар по 50" – это правительственный макропрогноз к Бюджету-2023.

И действительно, я очень скептически отношусь для возможности чиновника из Минэкономики предусмотреть в конце августа этого года, в условиях войны, курс на конец следующего года. Иначе он/она уже были бы миллиардерами Wall Street,

– скептически отмечает народный депутат.

Что с доходами

Доходы бюджета-2023 планируют на уровне 1,28 триллиона гривен. Это на 3% меньше, чем государство планирует получить в этом году (ведь бюджет на 2022 год составлялся еще до полномасштабной войны).

Доходную часть бюджета должны обеспечить:

• Налог на доходы физлиц – 129 миллиардов гривен;

• Налог на прибыль предприятий – 132 миллиарда гривен;

• Рентная плата – 120,6 миллиарда гривен;

• Рента за лесные ресурсы – 462 миллиона гривен;

• Рента за водопользование – 856,4 миллиона гривен;

• Рента за добычу и использование недрами – 116,8 миллиарда гривен;

• Рента за радиочастоты – 2,1 миллиарда гривен;

• Рента за транспортировку – 320,9 миллиона гривен;

• Акцизный налог – 137,3 миллиарда гривен;

• НДС – 596,3 миллиарда гривен;

• Ввозная пошлина – 35,2 миллиарда гривен;

• Части чистой прибыли и дивиденды – 7,3 миллиарда гривен;

• Сбор по азартным играм – 1,59 миллиарда гривен;

• Доходы от кредитов – 1,9 миллиарда гривен;

• Поступления от бюджетных учреждений – 45,5 миллиарда гривен.

Что с расходами

Расходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 2,57 триллиона гривен. Ежемесячный дефицит бюджета запланирован на уровне 3 миллиарда долларов, или 1,29 триллиона гривен в год. Следовательно, планируемый дефицит госбюджета в 2023 году достигнет 20% от ВВП. Дефицит общего фонда бюджета – 17,3%, специального фонда – 2,7%. Такой значительный дефицит, безусловно, будет стимулировать дальнейшее обесценивание национальной валюты и удорожание жизни. К теме Приоритеты бюджета-2023: на что будет идти 85% всех денег Для покрытия дефицита правительство, как и в 2022 году, будет полагаться, прежде всего, на финансовую помощь международных партнеров. Из общей суммы в 1,516 триллиона гривен запланированных государственных заимствований 1,426 триллиона гривен государство хочет получить из внешних источников, и только 90,7 миллиарда гривен – из внутренних. Следовательно, плановая доля внешних заимствований составляет 94%. К концу 2023 года объем государственного долга должен составить 6,406 триллиона гривен, или 100,1% от ВВП. Примечательно, что доля внешнего долга составит к тому времени 78,7% от общей суммы государственных обязательств. А сумма, которая будет идти на обслуживание государственных долгов (выплата процентов), уже приближается к сумме погашений непосредственно самого долга – 326 миллиарда гривен и 414,9 миллиарда соответственно.

Как отмечает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, дефицит бюджета в размере 1,29 триллиона гривен, или 20% от ВВП – это шоково много для мирного времени.

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Министерство финансов Украины в предыдущие годы имело достаточно консервативные бюджеты и постоянно сокращало соотношение долга к ВВП. Ответственное поведение. Сейчас ситуация кардинально иная, для выживания страны требуются огромные расходы на безопасность и оборону. В бюджете 2023 года на это предусмотрено 1,1 триллиона гривен.

Главной задачей будет профинансировать запланированные расходы.

Михаил Демкив финансовый аналитик группы ICU Минфин был достаточно консервативным по отношению к доходам от грантов, практически не предусмотрев их в бюджете. Это не значит, что их не будет – в бюджет нельзя закладывать то, о чем пока нет договоренности. 1,7 триллиона гривен планируется привлечь через заимствования, преимущественно из иностранных источников (1,6 триллиона).

Несколько удивляет такая низкая вера во внутренний рынок – только 90 миллиардов планируется привлечь от ОВГЗ (как гривневых, так и валютных). Это в том числе с эмиссионными средствами – ранее шла речь о большем объеме печати денег Нацбанком,

– отмечает Михаил Демкив.

Такое распределение заимствований на внешние и внутренние не является устойчивым и может корректироваться из-за изменений в закон в течение года. Но это сигнал о том, на что ориентируется министерство.

Куда же и как будут тратиться деньги

Главным приоритетом для государства в наступающем году, как и в текущем, является оборона и безопасность Украины. На это планируют выделить 1,136 триллиона гривен. Это почти половина всех расходов. Это, в частности, зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия.

Следующий приоритет государственных расходов – социальные программы. На них направят 35% всех расходов, что более 800 миллиардов гривен. Эти деньги пойдут на пенсии, субсидии, помощь малоимущим, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование.

В условиях войны больше получат местные бюджеты – дополнительные 24 миллиарда гривен. Также планируется создать бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – в размере не менее 19 миллиардов гривен.

На чиновников планируют сократить расходы

Общая сумма планируемой экономии составляет 11,6 миллиарда гривен. Хочется верить, что публично декларируемое сокращение расходов на госаппарат не обернется (по странной украинской традиции) неоднократным увеличением этих расходов.

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Итак, больше всего сэкономить планируют на:

Минэнерго : -97% (-188,39 миллиарда гривен);

: -97% (-188,39 миллиарда гривен); Минэкономики : -86% (-20,86 миллиарда гривен);

: -86% (-20,86 миллиарда гривен); Минцифры : -86% (-3,67 миллиарда гривен);

: -86% (-3,67 миллиарда гривен); Минразвития общин и территорий : -74% (-22,297 миллиарда гривен);

: -74% (-22,297 миллиарда гривен); Мининфраструктуры: -65% (-17,311 миллиарда гривен).

Вместе с тем не все так плохо в состоянии чиновников. Ряд министерств и ведомств планирует пополнение своего бюджета.

Так, на 73%, или 3,595 миллиарда гривен возрастет финансирование деятельности Кабинета Министров .

. Главное управление разведки Минобороны получит на 41% или 3,379 миллиарда гривен больше;

получит на 41% или 3,379 миллиарда гривен больше; Минобороны – на 37%, или 233,555 миллиарда гривен, что является самым большим повышением в абсолютных цифрах среди всех ведомств;

– на 37%, или 233,555 миллиарда гривен, что является самым большим повышением в абсолютных цифрах среди всех ведомств; Минветеранов : +13% (+789,2 миллиона) – до 6,808 миллиарда гривен;

: +13% (+789,2 миллиона) – до 6,808 миллиарда гривен; МИД: +5% (+261,06 миллиона) – до 6,056 миллиарда гривен.

Кроме того, возрастут бюджеты СБУ (+4%), Минфина (+3%) и МВД (+2%).

Так что не так и плохо планируют жить чиновники в следующем году. И это только официально.