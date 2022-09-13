Госдолг Украины
Объем госдолга составит 6 406 миллиарда гривен. Из них 78,7% – внешний долг. То есть то, что Украина задолжала перед другими государствами, международными организациями и тому подобное. Объем госдолга к ВВП составляет 100,1%.
До темы Доходы бюджета: где Украина найдет деньги в 2023 году
Сколько Украина планирует отдать в 2023 году
В следующем году на погашение госдолга будет направлено 414,9 миллиарда гривен, из них:
- 98,9 миллиарда гривен – на погашение внешнего долга,
- 316 миллиардов гривен – внутреннего.
Напомним, что внутренним долгом следует понимать задолженность Украины перед держателями государственных ценных бумаг и другими кредиторами. Обычно это ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).
Обслуживание госдолга
На обслуживание госдолга в 2023 году Украина потратит из бюджета 326 миллиардов гривен, в том числе:
- 62,3 миллиарда гривен – на внешнего долга,
- 263,9 миллиарда гривен – внутреннего.