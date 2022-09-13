Госдолг Украины

Объем госдолга составит 6 406 миллиарда гривен. Из них 78,7% – внешний долг. То есть то, что Украина задолжала перед другими государствами, международными организациями и тому подобное. Объем госдолга к ВВП составляет 100,1%.

До темы Доходы бюджета: где Украина найдет деньги в 2023 году

Сколько Украина планирует отдать в 2023 году

В следующем году на погашение госдолга будет направлено 414,9 миллиарда гривен, из них:

  • 98,9 миллиарда гривен – на погашение внешнего долга,
  • 316 миллиардов гривен – внутреннего.

Напомним, что внутренним долгом следует понимать задолженность Украины перед держателями государственных ценных бумаг и другими кредиторами. Обычно это ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Обслуживание госдолга

На обслуживание госдолга в 2023 году Украина потратит из бюджета 326 миллиардов гривен, в том числе:

  • 62,3 миллиарда гривен – на внешнего долга,
  • 263,9 миллиарда гривен – внутреннего.