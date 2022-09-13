Держборг України

Обсяг держборгу складе 6 406 мільярда гривень. З них 78,7% – зовнішній борг. Тобто те, що Україна заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями тощо. Обсяг держборгу до ВВП складає 100,1%.

До теми Доходи бюджету: де Україна знайде гроші у 2023 році

Скільки Україна планує віддати у 2023 році

У наступному році на погашення держборгу буде спрямовано 414,9 мільярда гривень, з них:

98,9 мільярда гривень – на погашення зовнішнього боргу,

316 мільярда гривень – внутрішнього.

Нагадаємо, що внутрішнім боргом слід розуміти заборгування України перед власниками державних цінних паперів та іншими кредиторами. Зазвичай це ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).

Обслуговування держборгу

На обслуговування держборгу у 2023 році Україна витратить з бюджету 326 мільярдів гривень, зокрема:

62,3 мільярда гривень – на зовнішнього боргу,

263,9 мільярда гривень – внутрішнього.

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