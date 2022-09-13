Держборг України
Обсяг держборгу складе 6 406 мільярда гривень. З них 78,7% – зовнішній борг. Тобто те, що Україна заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями тощо. Обсяг держборгу до ВВП складає 100,1%.
До теми Доходи бюджету: де Україна знайде гроші у 2023 році
Скільки Україна планує віддати у 2023 році
У наступному році на погашення держборгу буде спрямовано 414,9 мільярда гривень, з них:
- 98,9 мільярда гривень – на погашення зовнішнього боргу,
- 316 мільярда гривень – внутрішнього.
Нагадаємо, що внутрішнім боргом слід розуміти заборгування України перед власниками державних цінних паперів та іншими кредиторами. Зазвичай це ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).
Обслуговування держборгу
На обслуговування держборгу у 2023 році Україна витратить з бюджету 326 мільярдів гривень, зокрема:
- 62,3 мільярда гривень – на зовнішнього боргу,
- 263,9 мільярда гривень – внутрішнього.