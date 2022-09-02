Минфин опубликовал предварительные данные по выполнению госбюджета за 8 месяцев с начала года. Доходы госбюджета по общему фонду с начала года составили почти 939 миллиардов гривен, что на 34,1% или на 238,7 миллиарда гривен больше аналогичного периода прошлого года.

Читайте также Эксклюзивно для читателей 24 канала: как получить бонус от криптобиржи Bybit

Перевыполнение бюджета

Как сообщил Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своем телеграмм-канале, перевыполнение бюджета было обеспечено в первую очередь:

Предоставлением грантовой помощи. С начала текущего года предоставлено почти 270 миллиардов гривен (по сравнению с 0,5 миллиарда гривен за 8 месяцев 2021 года), в том числе рекордные 109,7 миллиарда гривен в августе. Помощь поступила в основном от США. В целом гранты составили 28,7% доходов общего фонда госбюджета за указанный период.

Также поступлений от налогов и сборов, которые администрируются ГНС Украины, превысили прошлогодние показатели по общему фонду на 70,3 миллиарда гривен.

По данным Государственной казначейской службы, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета основные поступления были получены на средства:

налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров – 16,4 миллиарда гривен;

налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 миллиарда гривен;

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,7 миллиарда гривен;

акцизного налога – 7,8 миллиарда гривен;

налога на прибыль предприятий – 17,4 миллиарда гривен;

рентной платы за пользование недрами – 8,2 миллиарда гривен;

ввозная и вывозная пошлина – 2,5 миллиарда гривен.

Как рассказывает 24 каналу Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, бюджет выполняется, несмотря на то, что экономика на сегодняшний день существенно приостановилась по многим причинам: это оккупация, разрушение предприятий, нарушение логистических связей, отсутствие людей, которые сейчас или на фронте, или в вынужденной иммиграции и прочее. Вместе с тем, инфляция выше прогнозируемого.

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Мы выполняем показатели по бюджету и, как результат, это дает возможность говорить, что в гривневом эквиваленте в Украину поступает больше запланированного. Поэтому бюджет по результатам года будет выполнен, но учитывая те изменения, которые вносились в связи с войной, будет значительный дефицит. Этот дефицит мы покрываем путём примерно половины внешней помощи. У нас есть потенциал получения средств от МВФ, от других международных институтов, от других стран, а также у нас значительную часть финансирует Нацбанк. Это обычно вызывает беспокойство, но в условиях войны это часто так происходит.

Он добавляет, что получать помощь от международных организаций Украина будет и в следующем году. А также, возможно, будет еще решение по поводу конфискованного российского имущества. И эти средства частично поступят в бюджет Украины.

Рост расходов

По словам Даниила Гетманцева, если доходы выросли на треть, то темп роста расходов был втрое больше.

Так, расходы государственного бюджета по общему фонду за 8 месяцев составили 1 360 миллиардов гривен, что на 90% (+643 миллиардов гривен) больше прошлогоднего показателя. Основная причина – это резкий рост расходов на безопасность и оборону, которые сейчас занимают львиную долю в бюджете.

Соответственно дефицит государственного бюджета по общему фонду за 8 месяцев составил 418 миллиардов гривен, увеличившись в более чем 30 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (13,3 миллиарда гривен).

Но, несмотря на это, благодаря поступлению значительной грантовой помощи, бюджет уже второй месяц подряд балансируется с минимальным дефицитом на уровне 6,4 миллиарда гривен в августе. Следовательно, ситуация с выполнением государственного бюджета с начала года остается сложной, но контролируемой, отмечает Гетманцев.

Что будет с налогами

Илья Несходовский говорит, что ставки налогов не изменятся.

У нас есть две позиции на этот счет. Есть международные эксперты, которые говорят о необходимости поднятия налогов. Я не считаю это целесообразным. Есть также позиция по поводу ставки "10 – 10 – 10". Я считаю, что это тоже абсолютно неприемлемое и вредное предложение. Думаю, что ставки у нас останутся на том же уровне, что и сейчас. Однако существует большая вероятность отмены отдельных льгот.

– добавляет эксперт.

К теме Об Украине не забыли: в августе бюджет получил рекордные поступления от других стран

Реформа "10 – 10 – 10"

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал, что в ОП обсуждается проведение в Украине радикальной налоговой реформы, которая будет предусматривать уменьшение ставок. Речь идет о снижении ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость – до 10%.

Сергей Марченко, министр финансов, заявил, что против этого в военное время – ни к чему, кроме потери доходов бюджетов всех уровней, это не приводит. С другой стороны, он не поддерживает и повышение налогов, поскольку бизнес сильно пострадал и может не выдержать дополнительной нагрузки.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.