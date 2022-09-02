Мінфін опублікував попередні дані щодо виконання держбюджету за 8 місяців з початку року. Доходи держбюджету за загальним фондом з початку року склали майже 939 мільярдів гривень, що на 34,1% або на 238,7 мільярда гривень більше за аналогічний період минулого року.

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Перевиконання бюджету

Як повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, у своєму телеграм-каналі, перевиконання бюджету було забезпечено насамперед:

Надання грантової допомоги. Від початку поточного року надано майже 270 мільярдів гривень (порівняно із 0,5 мільярда гривень за 8 місяців 2021 року), в тому числі рекордні 109,7 мільярда гривень у серпні. Допомога надійшла переважно від США. Загалом гранти склали 28,7% доходів загального фонду держбюджету за вказаний період.

Також, надходжень від податків і зборів, що адмініструються ДПС України, що перевищили минулорічні показники за загальним фондом на 70,3 мільярда гривень.

За даними Державної казначейської служби, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету основні надходження були отримані коштом:

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 16,4 мільярда гривень;

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 мільярда гривень;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 мільярда гривень;

акцизного податку – 7,8 мільярда гривень;

податку на прибуток підприємств – 17,4 мільярда гривень;

рентної плати за користування надрами – 8,2 мільярда гривень;

ввізне та вивізне мито – 2,5 мільярда гривень.

Як розповідає 24 каналу Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, бюджет виконується, попри те, що економіка на сьогодні суттєво призупинилась з багатьох причини: це окупація, руйнація підприємств, порушення логістичних зв'язків, відсутність людей, які зараз або на фронті, або у вимушеній імміграції та інше. Разом з тим, інфляція вище ніж прогнозовано.

Ілля Несходовський Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ми виконуємо показники по бюджету і, як результат, це дає можливість говорити, що у гривневому еквіваленті в Україну надходить більше, ніж заплановано. Тому бюджет за результатами року буде виконаний, але враховуючи ті зміни, які вносилися у зв'язку з війною, буде значний дефіцит. Цей дефіцит ми покриваємо шляхом десь приблизно половини зовнішньої допомоги. У нас є потенціал щодо отримання коштів від МВФ, від інших міжнародних інституцій, від інших країн, а також у нас значну частину фінансує Нацбанк. Це звичайно викликає занепокоєння, але в умовах війни, це часто так відбувається.

Він додає, що отримувати допомогу від міжнародних організацій Україна буде й наступний рік. А також, можливо буде ще рішення з приводу конфіскованого російського майна. І ці кошти частково надійдуть до бюджету України.

Зростання видатків

За словами Данила Гетманцева, якщо доходи виросли на третину, то темп зростання видатків був утричі більшим.

Так, видатки державного бюджету за загальним фондом за 8 місяців склали 1 360 мільярдів гривень, що на 90% (+643 мільярдів гривень) більше за минулорічний показник. Основна причина – це різке зростання видатків на безпеку та оборону, які зараз займають левову частку в бюджеті.

Відповідно дефіцит державного бюджету за загальним фондом за 8 місяців становив 418 мільярдів гривень, збільшившись у більш ніж 30 разів проти аналогічного показника минулого року (13,3 мільярда гривень).

Але попри це, завдяки надходженню значної грантової допомоги, бюджет вже другий місяць поспіль балансується із мінімальним дефіцитом на рівні 6,4 мільярда гривень у серпні. Отже, ситуація з виконанням державного бюджету з початку року залишається складною, але контрольованою, наголошує Гетманцев.

Що буде з податками

Ілля Несходовський каже, що ставки податків не будуть змінюватися.

У нас є дві позиції щодо цього. Є міжнародні експерти, які говорять про необхідність підняття податків. Я не вважаю, що це доцільно. Є також позиція з приводу ставки "10 – 10 – 10". Я вважаю, що це також абсолютно неприйнятна і шкідлива пропозиція. Гадаю, що ставки у нас залишиться на тому самому рівні, що і зараз. Проте є велика ймовірність скасування окремих пільг.

– додає експерт.

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Реформа "10 – 10 – 10"

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма розповів, що в ОП обговорюється проведення в Україні радикальної податкової реформи, яка передбачатиме зменшення ставок. Йдеться про зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість – до 10%.

Сергій Марченко, міністер фінансів, заявив, що проти цього у військовий час – ні до чого, окрім втрати доходів бюджетів усіх рівнів, це не призводить. З іншого боку, він не підтримує і підвищення податків, оскільки бізнес дуже сильно постраждав та може не витримати додаткового навантаження.

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