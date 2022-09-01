Як повідомив Ярослав Железняк, фінансування державного бюджету України коштом зовнішніх джерел, тобто від міжнародних організацій, склало рекордних 4,69 мільярда доларів, а за офіційним курсом це становить 172 мільярдів гривень.
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Тобто за серпень місяць маємо рекордні надходження, сумарно зовнішні та внутрішні ресурси 305,6 мільярда гривень,
– написав народний депутат.
Власні надходження
За даними народного депутата, фінансування бюджету шляхом власних надходжень та ресурсів склало:
- Податкова та митниця – 93 мільярди гривень (з врахуванням повернення ПДВ на 7 – 9 мільярдів);
- Військові облігації – 10,8 мільярда гривень;
- Фінансування НБУ – 30 мільярдів гривень.
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Як сільське господарство допомагає економіці
- Нагадуємо, за словами Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України, ми маємо вийти мінімум на 4 мільйони тонн експорту зерна в серпні, бо це плюс 250 – 300 мільйонів доларів валютного виторгу тільки за місяць.
- 1/3 української економіки – це сільське господарство, яке на 70 відсотків залежить від експорту. Тому зараз так важливо те, що за час роботи "Зернового коридору" українські порти випустили 33 кораблі, які налічували 719 549 тонн агропродукції.
- Як розповів 24 каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, на сьогодні українські аграрії відмолотили 55% площі нового врожаю, а близько 25 мільйонів тонн зернових зібрано. За підрахунками цьогоріч у нас буде в районів 65 мільйонів тонн зерна.