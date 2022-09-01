Яким буде курс долара

Експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу спрогнозував, що готівковий курс гривні буде стабілізований й у вересні може залишитись на рівні 40 – 41 гривня.

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Перенесення виплат боргових зобов'язань, зростання активності зернового експорту через порти України та грантове фінансування, що входить до країни – це все сприятиме укріпленню гривні.

Негативним фактором може стати сезонна активізація бізнес-активності після літа, що провокує більший попит на валюту.

Данило Монін Економічний експерт Але в цілому думаю обидва фактори врівноважуватимуть один одного плюс НБУ матиме резерви, які він зможе витратити при необхідності на підтримку гривні. Це дає мені підстави говорити, що курс у вересні швидше за все буде на рівні серпня.

Яким буде курс в перший тиждень серпня

Експертка Анна Золотько нагадала. що зараз курс долара перебуває в межах досить вузького коридору 40,8 – 40,95 гривні за долар. На її думку, найближчим тижнем ця тенденція збережеться.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Вартість долара коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар, оскільки вона вже очевидно є новим консенсусом між попитом та пропозицією. На мою думку, наступного тижня готівковий курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.

Нагадаємо, що 19 серпня курс долара перетнув психологічну позначку у 40 гривень і завис на ній.

Готівковий курс 31 серпня

В банках в середньому купити долар можна по 40 гривень за долар (без змін проти 30 серпня), а продають валюту в банках за 40,76 гривні за долар (-4 копійки).

в середньому купити долар можна по 40 гривень за долар (без змін проти 30 серпня), а продають валюту в банках за 40,76 гривні за долар (-4 копійки). Обмінниках купують долар – за 40,46 гривні (-13 копійок), а продають – за 40,73 гривні (-14 копійок).

купують долар – за 40,46 гривні (-13 копійок), а продають – за 40,73 гривні (-14 копійок). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,58 гривні (-17 копійок), а продаж – 40,75 гривні (-12 копійок).

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Що буде з цінами

Чи подорожчають продукти

На думку експерта Бориса Кушнірука, ціна продуктів восени залежатиме від багатьох факторів. Ціна електроносіїв буде вирішальною, мовиться про газ та пальне. Адже від цього залежатиме виробництво продуктів, яке може стати дуже дорогим. Також на ціну впливатиме монетарна політика НБУ, курс гривні та фактор війни.

Борис Кушнірук Економічний експерт Традиційно в серпні ціни на продукти мають тенденцію до зниження, або як мінімум до стабілізації. Початок осені – сезон городини, збільшення пропозиції якої тягне ціни на продукти вниз. Але загалом ціни зростатимуть. Цінова ситуація відрізнятиметься, зокрема, залежно від регіону країни. Очевидно, що ситуація на Півдні, Сході та Півночі буде гіршою, ніж на Заході України. Але все залежатиме від низки факторів.

Ще один експерт, думку якого запитала Економіка 24, запевнив – ситуація щодо цін буде стабільною.

Олег Пендзин Науковий ступінь/посада Овочі дешевшатимуть до кінця вересня. Потім піде достатньо стрімкий ріст цін на овочі. Хліб буде дорожчати, оскільки внутрішні ціни на зерно наближатимуться до світових. Автоматично будуть трохи дорожчати м’ясні і молочні продукти.

Що буде з інфляцією

Віталій Ваврищук у коментарі нагадав, що наприкінці року інфляція сягне діапазону 25 – 30%. На його думку, стримає інфляцію та пригальмує зростання цін два фактора:

зниження внутрішнього попиту через еміграцію населення,

падіння доходів.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU На жаль, на сьогодні немає свідчень того, що інфляція в річному вимірі почне уповільнюватися найближчим часом. Проблеми з пропозицією товарів та послуг залишаються значним, залишаються високими ризики девальвації гривні у середньостроковій перспективі. Загалом вже з осені і принаймні до кінця 2023 року Україна житиме з інфляцією вищою за 20%.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що наприкінці 2022 року цей показник перевищить позначку у 30%. Загалом інфляція демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.

Варте уваги Далеко не межа: ціни на продукти восени зростуть ще більше

Ціна пального може зрости

30 серпня у першому читанні депутати схвалили законопроєкт №7668, який передбачає повернення акцизу на пальне у розмірі 52 та 100 євро, залежно від виду пального. Тож українців цікавить, чи не зросте ціна пального після цього. В уряді запевнили, що зміни вплинуть лише на імпортерів, а не для кінцевого споживача.

Ольга Василевська-Смаглюк Народна депутатка з фінансового комітету Верховної ради Ціна на стелах АЗС залежить від багатьох чинників. Перше за все, це курс валют. Далі, ціна на світовому ринку, яка теж може коливатися. Восени ціна трішки збільшується, бо паливо використовується для збору урожаю і так далі. Тому дійсно, якщо ми, наприклад, за 1000 літрів дизеля або бензину підвищуємо акциз до 100 євро, то орієнтовно ціна може підвищитися з огляду на діючий курс на 4,5 гривні. Але вона має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача.

З нардепкою погоджується Сергій Куюн. На його думку, попри повернення акцизу на пальне, бензин та автогаз – не подорожчають.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95 Так, сьогодні бензин коштує 50 гривень за літр, скраплений газ – 26–27 гривень за літр. За нашими розрахунками, при впровадженні уніфікованої ставки ціна бензину залишиться незмінною (шляхом падіння ціни нафти на світовому ринку), а скраплений газ буде коштувати 27–28 гривень за літр. Тобто ціни не зміняться. Зверніть увагу, ми і зараз маємо уніфіковану ставку акцизу, просто вона дорівнює нулю. І що – це зробило скраплений газ непривабливим чи якось зашкодило споживачам газу? – Ні.

А от експерт Генадій Рябцев має інший прогноз. Він вважає, що ціна нафти не подешевшає, а навпаки зросте на тлі ембарго щодо російської нафти. Відповідно ціна пального теж зросте.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.

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Чи зростуть тарифи

Вартість електроенергії

Восени зросте вартість електроенергії для бізнесу. Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, розповів, що вже є проєкт, який НКРЕКП повинен розглянути з 1 вересня. Що стосується побутових споживачів – тарифи найближчим часом не підвищаться, однак, зростання тарифів українцям слід чекати одразу після перемоги, на думку експерта.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг На сьогодні є вже проєкт про збільшення прайс-кепів на електроенергію. Так прайс-кеп було 2 – 4 тисячі гривень за мегават-годину, тобто мінімальна та максимальна вартість. А зараз прайс-кепи зростуть до 5 тисяч гривень.

Експерт пояснює, що зараз вартість електроенергії для бізнесу, для бюджету складає 3,20 – 3,50, можливо, 3,60, а у зв’язку зі зростанням прайс-кепів, вона електроенергії зросте до 4 – 4,50 гривні мегават-годину.

Тобто на гривню зросте вартість електроенергії в порівнянні з сьогоднішньою,

– розповів Попенко.

Детальніше з актуальними тарифами для побутових споживачів та бізнесу, а також з вартістю розподілу електроенергії, можна ознайомитись тут.

Зверніть увагу! Тариф на водопостачання та водовідведення залишиться незмінним доки триватиме воєнний стан та ще шість місяців після нього, адже це затверджено відповідним законом.

Тарифи на газ

Експерти, яких опитала Економіка 24, одноголосно запевнили, що тарифи на газ для побутових споживачів не будуть зростати, адже їх зафіксував уряд.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Більшу частину видобувають державні компанії, меншу частину видобувають комерційні. Тому на цей час просто комерційні будуть отримувати менше прибутку і ціна буде фіксована.

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Експерта Тетяна Бойко нагадала про прийнятий закон згідно з яким населення сплачуватиме ціну за тарифи такі ж, як до повномасштабного вторгнення, а різницю сплачуватиме держава.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тут питання швидше, де держава візьме ці кошти. Частину газу Україна вже закупили, але можливо цього буде недостатньо, тому потрібно буде докуповувати знову по вже високих цінах. Поки що Україна зайняла позицію про непідвищення тарифів для населення, а водночас шукатиме кошти для дотування "Нафтогазу" чи інших компаній, аби вони могли закупити газ за ціною світового ринку.

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