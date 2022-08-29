Тарифи зростуть після закінчення війни

Олег Попенко, у коментарі 24 каналу підкреслив, що у Європі вартість електроенергії на сьогодні для побутового населення складає понад 10 гривень. В деяких країнах понад 15 гривень, або навіть більш як 30 гривень. Об'єднання України з європейською електромережею приведе до того, що вартість електроенергії в Україні буде зростати.

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Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послу Тому що отой псевдо ринок, який був створений в Україні. Псевдо ринок електроенергії він і приведе до того, що не вигідно буде продавати електроенергію побутовому споживачу по 1,68 гривні, коли можна буде продавати її, наприклад, по там 20 – 30 гривень в ЄС.

Також Попенко нагадує, що росія обмежує постачання газу в Європу, а багато компаній, які виробляють електроенергію, працюють в ЄС на газу.

Тому що ніхто не гарантує, що найближчим часом, десь через пів року, одразу після перемоги, вартість електроенергії не зросте в рази,

– вважає експерт з ЖКП.

Ціна електроенергії у Європі рекордно зросла

Ціна електроенергії в ЄС зросла до нових рекордних показників наприкінці минулого тижня (26 серпня) в наслідок обмеження поставок газу через "північний потік-1" напередодні опалювального сезону. Стрімка інфляція також підживлює зростання цін на електроенергію, підкреслює видання Bloomnerg.

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Як зросла ціна електроенергії у світі

Ціни на електроенергію у Франції зросли більш ніж у 10 разів за останній рік. Французький контракт на 2023 рік зріс на 13% до 1022 євро за мегават-годину на European Energy Exchange AG у п'ятницю.

зросли більш ніж у 10 разів за останній рік. Французький контракт на 2023 рік зріс на 13% до 1022 євро за мегават-годину на European Energy Exchange AG у п'ятницю. Німецький еквівалент також досяг рекорду, піднявшись до 840 євро за мегават-годину, досягнувши 50% зростання цього тижня.

У скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних 277 євро за мегават-годину.

У Великій Британії ціна електроенергії зросте у жовтні після того, як енергетичний регулятор підвищив обмеження витрат. Зростання цін може змусити багатьох людей у ​​країні обмежити використання енергії, оскільки вони не можуть собі це дозволити цієї зими, зауважує Bloomberg.

Зверніть увагу! Європейські уряди почали вживати рішучих кроків щодо обмеження споживання енергії, наприклад заборона зовнішнього освітлення будівель у Німеччині та зниження температуру опалення в приміщеннях.

Вартість електроенергії в Україні

До 31 жовтня цього року для побутових споживачів (пересічних українців) в Україні діє тариф 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину й залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць – 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

Експерт розповів, що для бізнесу (не побутових споживачів) кіловат електроенергії в середньому коштує близько 3,5 гривні, але вже з 1 вересня прайс-кепи підвищаться. Детально про те, на скільки зростуть тарифи для бізнесу вже цієї осені, раніше розповідали тут.

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