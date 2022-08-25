Ціна газу рекордно зросла

Вчора, 24 серпня, газові контракти у хабі TTF (Нідерланди) з поставкою у вересні почали стрімко зростати на біржі ICE.

Сьогодні ціна газу о 7 ранку за київським часом була на новому рекордному рівні у 315,105 євро за мегават-годину (+7,86% проти дня раніше) – це понад 3300 доларів за тисячу кубометрів газу. Щоправда, потім ціна дещо знизилась – до 305 євро, проте це все ще рекордно висока ціна для Європи.

Актуально Чи достатньо в Україні газу для опалювального сезону

Нагадаємо! Останній раз ціна газу в Європі складала понад 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу зранку 7 березня. Тоді ринок газу лихоманило на тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Чому ціна газу рекордно зросла

"газпром" останнім часом регулярно скорочує поставки газу, через що ціна блакитного палива стрімко зростає. Європейські гравці ринку газу побоюються, що "газпром" продовжить скорочувати поставки газу під час опалювального сезону.

Разом з тим російський "газпром" стверджує, що поновить поставки після технічного обслуговування. Стрімке зростання ціни контрактів свідчить про невпевненість гравців ринку у таких обіцянках. Нагадаємо, що зупинка "північного потіку-1" повинна була тривати три дні, саме тому деякі експерти вважають, що така рекордна ціна газу на біржі – спекулятивна.

Нинішня ціна на газ в Європі – спекулятивна

Економічний експерт Олег Гетман раніше у коментарі 24 каналу підкреслював, що ціна газу на біржі не залежите від суто економічних причин та факторів, оскільки "це суто політична історія".

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Зупинка цього потоку, вона ж анонсована на три дні. Відповідно, якщо через три дні умовно ця третина газу, яка зазвичай транспортується, якщо хоча б третина з нього піде, то ціна піде в низ. Якщо Європа зможе диверсифікувати ще більше там наростити генерацію з інших джерел енергії, то ціна теж буде більш-менш стабільна.

Експерт також розповів, що ціна газу на біржі, зовсім не відображає те, за скільки насправді купують газ країни Європи. Річ у тім, що у країн укладені довгострокові контракти з "газпромом", де закладені ціни, які лише частково залежать від цін на нафту та цін на газ на хабі.

Тому, значна частина країн Європи, це не комерційна таємниця, але зі звітів які ми бачимо, вони і далі купують газ і по 600, і по 700, і по 500, і по 800 доларів за тисячу кубів. Тому взагалі ця цифра – це просто спекулятивна, маніпулятивна цифра, яку розкручує "газпром" в своїх інтересах,

– вважає він.

Нагадаємо, що в середині липня "газпром" вже зупиняв поставки "північним потоком-1" через потребу в техобслуговуванні, тоді низка топпосадовців ЄС висловлювали готовність до того, що потоки газу не відновляться.

Чи зростуть тарифи на газ в Україні

Економічний експерт підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

Якщо країни Європи, більшість країн Європи, безпосередньо залежать від імпорту газу і вони просто не можуть без катарського газу, без американського газу, без російського газу, ну поки що не можуть, вони все роблять для того, щоб уникнути цього, але поки що вони залежні на 80, на 90, на 100 відсотків від імпорту,

– розповів він.

Чи можуть зрости тарифи на газ

Також варто зауважити, що ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте, адже її зафіксував уряд й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх, нагадала експертка Тетяна Бойко.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Різниця ж покриватиметься з бюджету. Таким чином, в уряді покладаються на те, що додаткові кошти, яких не вистачатиме у бюджеті, надаватимуть міжнародні донори.