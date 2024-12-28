Росія 28 грудня відмовилася постачати газ до Молдови через заборгованість. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання NewsMaker.

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У Росії заявляють, що Молодова нібито не платить за газ

Припинити постачання газу Росія вирішила через "відмову молдавської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу". Зазначається, що несплата Moldovagaz коштів Росії є суттєвим порушенням умов контракту. Відтак Росія погрожує припинити постачання газу до Молдови зранку 1 січня.

Як реагують на повідомлення в Молдові

Голова уряду Молдови Доріан Речан засудив рішення Кремля про припинення постачання газу.

Це рішення знову підтверджує наміри Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла і тепла в розпал зими. Росія використовує енергію, як політичну зброю і перетворює мешканців Придністров'я в заручників,

– зазначив Речан.

Прем'єр-міністр Молдови також заявив, що не визнає борг перед "Газпромом" за постачання газу. За його словами, через таке рішення Росії Молдова може звернутися до міжнародного арбітражного суду, щоб захистити національні інтереси.

Виконувач обов'язків голови Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що компанія "взяла до відома" рішення "Газпрому". Він також нагадав, що Молдова вже два роки не отримує російський газ. Паливо весь цей час передавалося придністровському регіону.

Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних та європейських ринках,

– додав Вадим Чебан.

Керівник Moldovagaz заявив, що Молдова не залишиться без газу. Компанія законтрактувала необхідні об'єми газу, які повинні повністю забезпечити споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року.

Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн, який спливає 1 січня 2025 року. Надалі Молдова буде постачати газ з інших джерел і захищати вразливі категорії населення.

Попри відмову України транспортувати російський газ через свою територію, Росія шукає нові маршрути, щоб у 2025 році експортувати паливо до Європи. Російські політики вважають, що ЄС та Україна мають домовитись про майбутнє транспортування газу.