Там нагадали, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС.

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МЗС закликає Європу відреагувати на погрози Словаччини

Україна платить Словаччині за постачання електроенергії немалі гроші.

У МЗС наголосили, що наша держава "завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії", але зараз іноді вимушено імпортує її. Причина цього – лише російські злочини, зокрема, окупація ЗАЕС, постійні та цілеспрямовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, об'єктам генерації та розподільчим мережам.

Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, Прем'єр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців взимку без світла,

– зауважили у міністерстві.

Там також додали, що на співпрацю Фіцо із Путіним вказує його зізнання у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку "в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії".

"Переконані, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи", – додали у МЗС.

Водночас у відомстві нагадали, що Словаччина – частина єдиного європейського енергоринку. Саме тому вона повинна дотримуватися спільних європейських правил.

На тлі погроз прем'єра цієї країни МЗС закликало Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати.