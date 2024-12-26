Чи може Росія експортувати газ без України

Росія вимушена шукати нові маршрути для експорту газу через закінчення договору про транзит газу по українській території, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадаємо! Контракт про транзит газу між Україною та Росією закінчується 1 січня 2025 року.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що ЄС та Україна мають домовитись про транспортування газу у майбутньому.

Олександр Новак Віцепрем'єр Росії Ми, у свою чергу, завжди заявляли, що готові й надалі постачати газ не тільки по існуючому каналу через Україну.

Зараз більша частина Європи активно відмовляється від російського трубопровідного газу. Однак, є країни, що продовжують покладатися на "Газпром". Зокрема, Словаччина і далі задовольняє попит саме, завдяки російській сировині.

Нагадаємо! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що через українську територію не буде відбуватися транзит російського газу, навіть, якщо ця сировина надходитиме не з Росії.