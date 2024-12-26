Может ли Россия экспортировать газ без Украины

Россия вынуждена искать новые маршруты для экспорта газа из-за окончания договора о транзите газа по украинской территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Напомним! Контракт о транзите газа между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2025 года.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что ЕС и Украина должны договориться о транспортировки газа в будущем.

Александр Новак Вице-премьер России Мы, в свою очередь, всегда заявляли, что готовы и в дальнейшем поставлять газ не только по существующему каналу через Украину.

Сейчас большая часть Европы активно отказывается от российского трубопроводного газа. Однако есть страны, продолжающие полагаться на "Газпром". В частности, Словакия и дальше удовлетворяет спрос именно, благодаря российскому сырью.

Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что через украинскую территорию не будет происходить транзит российского газа, даже если это сырье будет поступать не из России.