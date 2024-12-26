Яку допомогу отримає Україна

Відбулася розмова між президентом України та прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Володимир Зеленський Президент України Говорив із Прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Привітав його з обранням головою уряду та подякував японському народові за всю масштабну гуманітарну й фінансову допомогу.

Також Зеленський сказав, що повідомив Ішібі про масований обстріл України, який здійснила Росія на Різдво. Окремо президент України подякував Японії за допомогу у досягненні справедливого миру.

Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 мільярди доларів, забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! Загальний обсяг допомоги від Японії, станом на зараз, складає 12 мільярдів доларів.