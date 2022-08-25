Цена газа рекордно выросла

Вчера, 24 августа, газовые контракты в хабе TTF (Нидерланды) с поставкой в сентябре начали стремительно расти на бирже ICE.

Сегодня цена газа в 7 утра по киевскому времени была на новом рекордном уровне в 315,105 евро за мегаватт-час (+7,86% против дня раньше) – это более 3300 долларов за тысячу кубометров газа. Правда, потом цена несколько снизилась до 305 евро, однако это все еще рекордно высокая цена для Европы.

Актуально Достаточно ли в Украине газа для отопительного сезона

Напомним! Последний раз цена газа в Европе составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров газа утром 7 марта. Тогда рынок газа лихорадило на фоне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Почему цена газа рекордно выросла

"Газпром" в последнее время регулярно сокращает поставки газа, из-за чего цена голубого топлива стремительно растет. Европейские игроки рынка газа опасаются, что газпром продолжит сокращать поставки газа во время отопительного сезона.

Вместе с тем российский "газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания. Стремительный рост цен на контракты свидетельствует о неуверенности игроков рынка в таких обещаниях. Напомним, что остановка "северного потока-1" должна продлиться три дня, именно поэтому некоторые эксперты считают, что такая рекордная цена газа на бирже - спекулятивная.

Нынешняя цена на газ в Европе – спекулятивная

Экономический эксперт Олег Гетман ранее в комментарии 24 каналу подчеркивал, что цена газа на бирже не зависит от чисто экономических причин и факторов, поскольку "это чисто политическая история".

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Остановка этого потока, она анонсирована на три дня. Соответственно, если через три дня условно эта треть обычно транспортируемого газа, если хотя бы треть из него пойдет, то цена пойдет в низ. Если Европа сможет диверсифицировать еще больше там нарастить генерацию из других источников энергии, то цена тоже будет более или менее стабильной.

Эксперт также рассказал, что цена газа на бирже совсем не отражает то, за сколько на самом деле покупают газ страны Европы. Дело в том, что у стран заключены долгосрочные контракты с "газпромом", где заложены цены, которые частично зависят от цен на нефть и цен на газ на хабе.

Поэтому, значительная часть стран Европы, это не коммерческая тайна, но из отчетов, которые мы видим, они и дальше покупают газ и по 600, и по 700, и по 500, и по 800 долларов за тысячу кубов. Поэтому вообще эта цифра – это просто спекулятивная, манипулятивная цифра, раскручиваемая "газпромом" в своих интересах,

– считает он.

Напомним, что в середине июля "газпром" уже останавливал поставки "северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

Увеличатся ли тарифы на газ в Украине

Экономический эксперт подчеркнул, что из-за потери крупных металлургических комбинатов, которые частично оккупированы, или частично уменьшили свою работу, "в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа". Речь идет о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, бирж и всего остального.

Если страны Европы, большинство стран Европы напрямую зависят от импорта газа и они просто не могут без катарского газа, без американского газа, без российского газа, ну пока не могут, они все делают для того, чтобы избежать этого, но пока они зависимы на 80, на 90, на 100 процентов от импорта,

– рассказал он.

Могут ли вырасти тарифы на газ

Также стоит отметить, что цена газа для бытовых потребителей этого отопительного сезона не вырастет, ведь ее зафиксировало правительство и сообщило об этом предприятиям, предоставляющим услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних, напомнила эксперт Татьяна Бойко.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Разница же будет покрываться из бюджета. Таким образом, в правительстве полагаются, что дополнительные средства, которых не будет хватать в бюджете, будут предоставлять международные доноры.