Скільки українців відзначатимуть Різдво за кордоном

Станом на кінець липня 2024 року в Європі зареєстровано понад 6 мільйонів українських біженців. Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців.

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Європейські країни, які прийняли найбільше українських біженців:

Німеччина – 1 мільйон 200 тисяч осіб;

– 1 мільйон 200 тисяч осіб; Польща – 957 тисяч 500 осіб;

– 957 тисяч 500 осіб; Чехія – 370 тисяч 900 осіб;

– 370 тисяч 900 осіб; Велика Британія – 246 тисяч 900 осіб.

Ціни на продукти в Німеччині

Вартість життя в Німеччині в середньому на 140,2% вища, ніж в Україні, що позначається і на суттєвій різниці у цінах на продукти.

Ціни на мʼясо

М’ясо є одним із найдорожчих продуктів у кошику. У середньому кілограм яловичини коштує 17,20 євро (приблизно 749 гривень), а кілограм курячого філе обійдеться трохи дешевше – 12,77 євро (близько 555 гривень).

Молоко та хліб

Літр молока коштує 1,10 євро, що становить майже 48 гривень. Ціни на хліб у Німеччині значно вищі, ніж в Україні. Наприклад, буханець білого хліба вагою 500 грамів обійдеться в середньому у 1,91 євро, або близько 83 гривень.

Овочі та фрукти

Якщо ви плануєте додати до м’ясних страв салат і картоплю, то за кілограм кожного з цих продуктів у середньому доведеться заплатити близько 61 гривні. Вартість у євро виглядає так: картопля – 1,41 євро, помідори – 4,34 євро, цибуля – 1,48 євро.

Що стосується фруктів, то у Німеччині ціни наступні: кілограм бананів коштує 1,49 євро (близько 65 гривень), апельсини – 2,01 євро (87 гривень), а яблука – 2,79 євро (близько 122 гривень).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента зазвичай коштує 5,99 євро, що дорівнює близько 260 гривень. Натомість ціни на пиво значно нижчі:

Пляшка пива від вітчизняного виробника (0,5 літра) коштує 91 цент (понад 42 гривні);

(0,5 літра) коштує 91 цент (понад 42 гривні); Пляшка імпортного пива буде дорожчою. За 0,3 літра доведеться заплатити 1,49 євро (майже 65 гривень).

Таким чином, продуктовий кошик, який складатиметься з кіло картоплі, помідор, цибулі, курячого філе, бананів, апельсин, яблук, буханця й пляшки вина, обійдеться українцям у Німеччині у 34,19 євро (це на 3,19 євро дорожче, ніж торік). За середнім банківським курсом, станом на 23 грудня 2024 року, це близько 1 487 гривень.

Продуктовий кошик у Польщі

М'ясо

У Польщі м'ясо є одним із найдорожчих продуктів. Кілограм курячого філе коштує 24,21 злотого, що за поточним курсом становить приблизно 242 гривні. Кілограм яловичини обійдеться майже вдвічі дорожче – 44,81 злотого, або близько 448 гривень.

Вартість хліба та молока

У Польщі звичайний білий хліб коштує 4,92 злотого, що за поточним курсом становить приблизно 49,2 гривні. Цікаво, що літр молока в Польщі коштує навіть менше, ніж хліб – 3,90 злотого, або близько 39 гривень.

Овочі та фрукти

У Польщі за кілограм картоплі потрібно заплатити 3,46 злотого, що дорівнює 34,6 гривні. Цибуля коштує 4,42 злотого, або 44,2 гривні. Найдорожчим овочем є кілограм помідорів – 10,89 злотого (приблизно 109 гривень).

Фрукти в Польщі дешевші, ніж у Німеччині. Кілограм яблук обійдеться в 3,96 злотого (39,6 гривні), банани коштують 6,50 злотого за кілограм (близько 65 гривень), а апельсини ще дорожчі – 6,86 злотого (понад 68,6 гривні).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента для святкового столу в Польщі коштує 25 злотих (250 гривень), що навіть дорожче, ніж у Німеччині. Пляшка 0,5 літра вітчизняного пива обійдеться в 4,28 злотого (майже 43 гривні), а імпортне пиво (пляшка 0,33 літра) – 6,10 злотого (61 гривня).

В Польщі продуктовий кошик коштуватиме на різдвяні свята в середньому десь 94,64 злотого. Станом на 23 грудня середній банківський курс злотого до гривні становить 10 гривень, що вийде близько 940,64 гривні.

Скільки прийдеться витратити у Чехії

Вартість м'яса

У Чехії ціна за кілограм м'яса варіюється від 199 до понад 290 крон. Кілограм курячого філе в середньому коштує 199,20 крони (337,64 гривні), що вдвічі дорожче, ніж в Україні. Кілограм яловичини обійдеться ще дорожче – 282,03 крони (приблизно 478,04 гривні).

Хліб та молоко

Якщо ви плануєте додати хліб до святкового столу, то за 500 грамів вам доведеться заплатити у середньому 32,25 крони (приблизно 54,66 гривні). Літр молока обійдеться у 24,61 крони, що становить 36,63 гривні.

Овочі та фрукти

Кілограм картоплі коштує 27,64 крони (близько 47,70 гривні), що значно дешевше за кілограм помідорів, ціна яких становить майже 73 крони (майже 126 гривень). Цибуля в середньому коштує 26,37 крони (45,51 гривні).

Серед фруктів найдешевшими є банани, які коштують 38,52 крони за кілограм (66,47 гривні). Кілограм яблук обійдеться трохи дорожче – 36,15 крони (62,39 гривні). Найдорожчими фруктами на столі будуть апельсини, середня ціна яких становить 47,05 крони (81,20 гривні).

Алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента коштує в середньому 144,90 крони (250,06 гривні). Пляшка 0,5 літра вітчизняного пива обійдеться у 20,53 крони (35,43 гривні), а імпортне пиво (пляшка 0,33 літра) коштує 42,40 крони (приблизно 77,17 гривні).

Станом на 23 грудня середній банківський курс чеської крони до гривні становить 1,73 крони за 1 гривню. Таким чином, різдвяний стіл у Чехії обійдеться українцям у 625,08 крони, що трохи більше ніж 1 078 гривень.

Продукти у Великій Британії

М'ясо

Як і в інших країнах, м'ясо у Великій Британії буде найдорожчим продуктом у кошику. Кілограм курячого філе обійдеться в 6,59 фунта стерлінгів (346,50 гривні), а яловичина – 10,45 фунта стерлінгів (549,07 гривні).

Хліб та молоко

Різниця у вартості молока та хліба – відсутня. Літр молока коштує 1,24 фунта стерлінгів (65,15 гривні), а як і пів кіло свіжого білого хліба.

Ціни на фрукти та овочі

За кілограм помідорів у Британії доведеться віддати 2,65 фунта стерлінгів (приблизно 139,24 гривні), за кілограм картоплі – 1,18 фунта стерлінгів (62 гривні), а от цибуля найдешевша – 1,10 фунта стерлінгів (57,80 гривень).

Втім, фрукти трохи дорожчі за овочі: яблука коштують 2,16 фунта стерлінгів за кілограм (113,49 гривні), банани – 1,18 фунта стерлінгів (62 гривні), а апельсини – 2,15 фунта стерлінгів (112,97 гривні).

Вартість алкоголю

Вино та пиво у Великій Британії будуть суттєво дорожчими, ніж у решті країн. За пляшку вина середнього цінового сегмента доведеться віддати 8 фунтів стерлінгів (420 гривень).

А от пиво трохи дорожче. Тож за пиво вітчизняне (0,5 літра) та імпортне (0,33 літра) потрібно буде заплатити 2,04 фунта стерлінгів (понад 107 гривень) та 2,45 фунта стерлінгів (128,73 гривні) відповідно.

В середньому святковий стіл у Великій Британії обійдеться українцям майже 26,25 фунта стерлінгів. За середнім банківським курсом це майже 1 379,24 гривні.