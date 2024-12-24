Сколько украинцев будут отмечать Рождество за границей
По состоянию на конец июля 2024 года в Европе зарегистрировано более 6 миллионов украинских беженцев. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Читайте также Индекс "Оливье" 2024: как изменились цены в Украине за год
Европейские страны, которые приняли больше всего украинских беженцев:
- Германия – 1 миллион 200 тысяч человек;
- Польша – 957 тысяч 500 человек;
- Чехия – 370 тысяч 900 человек;
- Великобритания – 246 тысяч 900 человек.
Цены на продукты в Германии
Стоимость жизни в Германии в среднем на 140,2% выше, чем в Украине, что сказывается и на существенной разнице в ценах на продукты.
Цены на мясо
Мясо является одним из самых дорогих продуктов в корзине. В среднем килограмм говядины стоит 17,20 евро (примерно 749 гривен), а килограмм куриного филе обойдется немного дешевле – 12,77 евро (около 555 гривен).
Молоко и хлеб
Литр молока стоит 1,10 евро, что составляет почти 48 гривен. Цены на хлеб в Германии значительно выше, чем в Украине. Например, буханка белого хлеба весом 500 граммов обойдется в среднем в 1,91 евро, или около 83 гривен.
Овощи и фрукты
Если вы планируете добавить к мясным блюдам салат и картофель, то за килограмм каждого из этих продуктов в среднем придется заплатить около 61 гривны. Стоимость в евро выглядит так: картофель – 1,41 евро, помидоры – 4,34 евро, лук – 1,48 евро.
Что касается фруктов, то в Германии цены следующие: килограмм бананов стоит 1,49 евро (около 65 гривен), апельсины – 2,01 евро (87 гривен), а яблоки – 2,79 евро (около 122 гривен).
Цены на алкоголь
Бутылка вина среднего ценового сегмента обычно стоит 5,99 евро, что равняется около 260 гривен. Зато цены на пиво значительно ниже:
- Бутылка пива от отечественного производителя (0,5 литра) стоит 91 цент (более 42 гривен);
- Бутылка импортного пива будет дороже. За 0,3 литра придется заплатить 1,49 евро (почти 65 гривен).
Продуктовая корзина в Польше
Мясо
В Польше мясо является одним из самых дорогих продуктов. Килограмм куриного филе стоит 24,21 злотого, что по текущему курсу составляет примерно 242 гривны. Килограмм говядины обойдется почти вдвое дороже – 44,81 злотого, или около 448 гривен.
Стоимость хлеба и молока
В Польше обычный белый хлеб стоит 4,92 злотого, что по текущему курсу составляет примерно 49,2 гривны. Интересно, что литр молока в Польше стоит даже меньше, чем хлеб – 3,90 злотого, или около 39 гривен.
Овощи и фрукты
В Польше за килограмм картофеля нужно заплатить 3,46 злотого, что равняется 34,6 гривны. Лук стоит 4,42 злотого, или 44,2 гривны. Самым дорогим овощем является килограмм помидоров – 10,89 злотого (примерно 109 гривен).
Фрукты в Польше дешевле, чем в Германии. Килограмм яблок обойдется в 3,96 злотого (39,6 гривны), бананы стоят 6,50 злотого за килограмм (около 65 гривен), а апельсины еще дороже – 6,86 злотого (более 68,6 гривны).
Цены на алкоголь
Бутылка вина среднего ценового сегмента для праздничного стола в Польше стоит 25 злотых (250 гривен), что даже дороже, чем в Германии. Бутылка 0,5 литра отечественного пива обойдется в 4,28 злотого (почти 43 гривны), а импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 6,10 злотого (61 гривна).
Сколько придется потратить в Чехии
Стоимость мяса
В Чехии цена за килограмм мяса варьируется от 199 до более 290 крон. Килограмм куриного филе в среднем стоит 199,20 кроны (337,64 гривны), что вдвое дороже, чем в Украине. Килограмм говядины обойдется еще дороже – 282,03 кроны (примерно 478,04 гривны).
Хлеб и молоко
Если вы планируете добавить хлеб к праздничному столу, то за 500 граммов вам придется заплатить в среднем 32,25 кроны (примерно 54,66 гривны). Литр молока обойдется в 24,61 кроны, что составляет 36,63 гривны.
Овощи и фрукты
Килограмм картофеля стоит 27,64 кроны (около 47,70 гривны), что значительно дешевле килограмма помидоров, цена которых составляет почти 73 кроны (почти 126 гривен). Лук в среднем стоит 26,37 кроны (45,51 гривны).
Среди фруктов самыми дешевыми являются бананы, которые стоят 38,52 кроны за килограмм (66,47 гривны). Килограмм яблок обойдется немного дороже – 36,15 кроны (62,39 гривны). Самыми дорогими фруктами на столе будут апельсины, средняя цена которых составляет 47,05 кроны (81,20 гривны).
Алкоголь
Бутылка вина среднего ценового сегмента стоит в среднем 144,90 кроны (250,06 гривны). Бутылка 0,5 литра отечественного пива обойдется в 20,53 кроны (35,43 гривны), а импортное пиво (бутылка 0,33 литра) стоит 42,40 кроны (примерно 77,17 гривны).
Продукты в Великобритании
Мясо
Как и в других странах, мясо в Великобритании будет самым дорогим продуктом в корзине. Килограмм куриного филе обойдется в 6,59 фунта стерлингов (346,50 гривны), а говядина – 10,45 фунта стерлингов (549,07 гривны).
Хлеб и молоко
Разница в стоимости молока и хлеба – отсутствует. Литр молока стоит 1,24 фунта стерлингов (65,15 гривны), а как и полкило свежего белого хлеба.
Цены на фрукты и овощи
За килограмм помидоров в Британии придется отдать 2,65 фунта стерлингов (примерно 139,24 гривны), за килограмм картофеля – 1,18 фунта стерлингов (62 гривны), а вот лук самый дешевый – 1,10 фунта стерлингов (57,80 гривен).
Впрочем, фрукты немного дороже овощей: яблоки стоят 2,16 фунта стерлингов за килограмм (113,49 гривны), бананы – 1,18 фунта стерлингов (62 гривны), а апельсины – 2,15 фунта стерлингов (112,97 гривны).
Стоимость алкоголя
Вино и пиво в Великобритании будут существенно дороже, чем в остальных странах. За бутылку вина среднего ценового сегмента придется отдать 8 фунтов стерлингов (420 гривен).
А вот пиво немного дороже. Поэтому за пиво отечественное (0,5 литра) и импортное (0,33 литра) нужно будет заплатить 2,04 фунта стерлингов (более 107 гривен) и 2,45 фунта стерлингов (128,73 гривны) соответственно.
Как 24 Канал определял стоимость продуктовДля расчета ориентировочной стоимости праздничного стола в разных странах 24 Канал использовал данные сайта Numbeo, который специализируется на оценке стоимости жизни в мире. Numbeo собирает средние цены на товары и услуги на основе информации, предоставленной местными жителями.
Для сравнения были выбраны следующие продукты: куриное филе, говядина, картофель, помидоры, лук, бананы, яблоки, апельсины, хлеб, молоко, а также алкогольные напитки.