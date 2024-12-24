Сколько украинцев будут отмечать Рождество за границей

По состоянию на конец июля 2024 года в Европе зарегистрировано более 6 миллионов украинских беженцев. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Европейские страны, которые приняли больше всего украинских беженцев:

Германия – 1 миллион 200 тысяч человек;

– 1 миллион 200 тысяч человек; Польша – 957 тысяч 500 человек;

– 957 тысяч 500 человек; Чехия – 370 тысяч 900 человек;

– 370 тысяч 900 человек; Великобритания – 246 тысяч 900 человек.

Цены на продукты в Германии

Стоимость жизни в Германии в среднем на 140,2% выше, чем в Украине, что сказывается и на существенной разнице в ценах на продукты.

Цены на мясо

Мясо является одним из самых дорогих продуктов в корзине. В среднем килограмм говядины стоит 17,20 евро (примерно 749 гривен), а килограмм куриного филе обойдется немного дешевле – 12,77 евро (около 555 гривен).

Молоко и хлеб

Литр молока стоит 1,10 евро, что составляет почти 48 гривен. Цены на хлеб в Германии значительно выше, чем в Украине. Например, буханка белого хлеба весом 500 граммов обойдется в среднем в 1,91 евро, или около 83 гривен.

Овощи и фрукты

Если вы планируете добавить к мясным блюдам салат и картофель, то за килограмм каждого из этих продуктов в среднем придется заплатить около 61 гривны. Стоимость в евро выглядит так: картофель – 1,41 евро, помидоры – 4,34 евро, лук – 1,48 евро.

Что касается фруктов, то в Германии цены следующие: килограмм бананов стоит 1,49 евро (около 65 гривен), апельсины – 2,01 евро (87 гривен), а яблоки – 2,79 евро (около 122 гривен).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента обычно стоит 5,99 евро, что равняется около 260 гривен. Зато цены на пиво значительно ниже:

Бутылка пива от отечественного производителя (0,5 литра) стоит 91 цент (более 42 гривен);

(0,5 литра) стоит 91 цент (более 42 гривен); Бутылка импортного пива будет дороже. За 0,3 литра придется заплатить 1,49 евро (почти 65 гривен).

Таким образом, продуктовая корзина, которая будет состоять из кило картофеля, помидор, лука, куриного филе, бананов, апельсин, яблок, буханки хлеба и бутылки вина, обойдется украинцам в Германии в 34,19 евро (это на 3,19 евро дороже, чем в прошлом году). По среднему банковскому курсу, по состоянию на 23 декабря 2024 года, это около 1 487 гривен.

Продуктовая корзина в Польше

Мясо

В Польше мясо является одним из самых дорогих продуктов. Килограмм куриного филе стоит 24,21 злотого, что по текущему курсу составляет примерно 242 гривны. Килограмм говядины обойдется почти вдвое дороже – 44,81 злотого, или около 448 гривен.

Стоимость хлеба и молока

В Польше обычный белый хлеб стоит 4,92 злотого, что по текущему курсу составляет примерно 49,2 гривны. Интересно, что литр молока в Польше стоит даже меньше, чем хлеб – 3,90 злотого, или около 39 гривен.

Овощи и фрукты

В Польше за килограмм картофеля нужно заплатить 3,46 злотого, что равняется 34,6 гривны. Лук стоит 4,42 злотого, или 44,2 гривны. Самым дорогим овощем является килограмм помидоров – 10,89 злотого (примерно 109 гривен).

Фрукты в Польше дешевле, чем в Германии. Килограмм яблок обойдется в 3,96 злотого (39,6 гривны), бананы стоят 6,50 злотого за килограмм (около 65 гривен), а апельсины еще дороже – 6,86 злотого (более 68,6 гривны).

Цены на алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента для праздничного стола в Польше стоит 25 злотых (250 гривен), что даже дороже, чем в Германии. Бутылка 0,5 литра отечественного пива обойдется в 4,28 злотого (почти 43 гривны), а импортное пиво (бутылка 0,33 литра) – 6,10 злотого (61 гривна).

В Польше продуктовая корзина будет стоить на рождественские праздники в среднем где-то 94,64 злотого. По состоянию на 23 декабря средний банковский курс злотого к гривне составляет 10 гривен, что получится около 940,64 гривны.

Сколько придется потратить в Чехии

Стоимость мяса

В Чехии цена за килограмм мяса варьируется от 199 до более 290 крон. Килограмм куриного филе в среднем стоит 199,20 кроны (337,64 гривны), что вдвое дороже, чем в Украине. Килограмм говядины обойдется еще дороже – 282,03 кроны (примерно 478,04 гривны).

Хлеб и молоко

Если вы планируете добавить хлеб к праздничному столу, то за 500 граммов вам придется заплатить в среднем 32,25 кроны (примерно 54,66 гривны). Литр молока обойдется в 24,61 кроны, что составляет 36,63 гривны.

Овощи и фрукты

Килограмм картофеля стоит 27,64 кроны (около 47,70 гривны), что значительно дешевле килограмма помидоров, цена которых составляет почти 73 кроны (почти 126 гривен). Лук в среднем стоит 26,37 кроны (45,51 гривны).

Среди фруктов самыми дешевыми являются бананы, которые стоят 38,52 кроны за килограмм (66,47 гривны). Килограмм яблок обойдется немного дороже – 36,15 кроны (62,39 гривны). Самыми дорогими фруктами на столе будут апельсины, средняя цена которых составляет 47,05 кроны (81,20 гривны).

Алкоголь

Бутылка вина среднего ценового сегмента стоит в среднем 144,90 кроны (250,06 гривны). Бутылка 0,5 литра отечественного пива обойдется в 20,53 кроны (35,43 гривны), а импортное пиво (бутылка 0,33 литра) стоит 42,40 кроны (примерно 77,17 гривны).

По состоянию на 23 декабря средний банковский курс чешской кроны к гривне составляет 1,73 кроны за 1 гривну. Таким образом, рождественский стол в Чехии обойдется украинцам в 625,08 кроны, что чуть больше чем 1 078 гривен.

Продукты в Великобритании

Мясо

Как и в других странах, мясо в Великобритании будет самым дорогим продуктом в корзине. Килограмм куриного филе обойдется в 6,59 фунта стерлингов (346,50 гривны), а говядина – 10,45 фунта стерлингов (549,07 гривны).

Хлеб и молоко

Разница в стоимости молока и хлеба – отсутствует. Литр молока стоит 1,24 фунта стерлингов (65,15 гривны), а как и полкило свежего белого хлеба.

Цены на фрукты и овощи

За килограмм помидоров в Британии придется отдать 2,65 фунта стерлингов (примерно 139,24 гривны), за килограмм картофеля – 1,18 фунта стерлингов (62 гривны), а вот лук самый дешевый – 1,10 фунта стерлингов (57,80 гривен).

Впрочем, фрукты немного дороже овощей: яблоки стоят 2,16 фунта стерлингов за килограмм (113,49 гривны), бананы – 1,18 фунта стерлингов (62 гривны), а апельсины – 2,15 фунта стерлингов (112,97 гривны).

Стоимость алкоголя

Вино и пиво в Великобритании будут существенно дороже, чем в остальных странах. За бутылку вина среднего ценового сегмента придется отдать 8 фунтов стерлингов (420 гривен).

А вот пиво немного дороже. Поэтому за пиво отечественное (0,5 литра) и импортное (0,33 литра) нужно будет заплатить 2,04 фунта стерлингов (более 107 гривен) и 2,45 фунта стерлингов (128,73 гривны) соответственно.

В среднем праздничный стол в Великобритании обойдется украинцам почти 26,25 фунта стерлингов. По среднему банковскому курсу это почти 1 379,24 гривны.