Тарифы вырастут после окончания войны

Олег Попенко, в комментарии 24 каналу подчеркнул, что в Европе стоимость электроэнергии на сегодня для бытового населения составляет более 10 гривен. В некоторых странах более 15 гривен, или даже более 30 гривен. Объединение Украины с европейской электросетью приведет к тому, что стоимость электроэнергии в Украине будет расти.

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Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Потому что тот псевдорынок, который был создан в Украине. Псевдорынок электроэнергии и приведет к тому, что не выгодно будет продавать электроэнергию бытовому потребителю по 1,68 гривны, когда можно будет продавать ее, например, по 20 – 30 гривен в ЕС.

Также Попенко напоминает, что россия ограничивает поставки газа в Европу, а многие компании, которые производят электроэнергию, работают в ЕС на газу.

Потому что никто не гарантирует, что в ближайшее время, где-то через полгода, сразу после победы, стоимость электроэнергии не вырастет в разы,

– считает эксперт по ЖКУ.

Цена электроэнергии в Европе рекордно выросла

Цена электроэнергии в ЕС выросла до новых рекордных показателей в конце прошлой недели (26 августа) в результате ограничения поставок газа через "северный поток-1" накануне отопительного сезона. Стремительная инфляция также подпитывает рост цен на электроэнергию, подчеркивает издание Bloomnerg.

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Как выросла цена электроэнергии в мире

Цены на электроэнергию во Франции выросли более чем в 10 раз за последний год. Французский контракт на 2023 год вырос на 13% до 1 022 евро за мегаватт-час на European Energy Exchange AG в пятницу.

выросли более чем в 10 раз за последний год. Французский контракт на 2023 год вырос на 13% до 1 022 евро за мегаватт-час на European Energy Exchange AG в пятницу. Немецкий эквивалент также достиг рекорда, поднявшись до 840 евро за мегаватт-час, достигнув 50% роста на этой неделе.

В скандинавских странах цена на следующий год подскочила на 11% до рекордных 277 евро за мегаватт-час.

В Великобритании цена электроэнергии вырастет в октябре после того, как энергетический регулятор повысил ограничение расходов. Рост цен может заставить многих людей в стране ограничить использование энергии, поскольку они не смогут себе это позволить этой зимой, отмечает Bloomberg.

Обратите внимание! Европейские правительства начали предпринимать решительные шаги по ограничению потребления энергии, например запрет наружного освещения зданий в Германии и снижение температуры отопления в помещениях.

Стоимость электроэнергии в Украине

До 31 октября этого года для бытовых потребителей (рядовых украинцев) в Украине действует тариф 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час и зависит от объема потребленных киловатт:

до 250 киловатт-часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавленную стоимость);

более 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавленную стоимость) за весь объем потребления.

Эксперт рассказал, что для бизнеса (не бытовых потребителей) киловатт электроэнергии в среднем стоит около 3,5 гривны, но уже с 1 сентября прайс-кэпы повысятся. Подробно о том, на сколько вырастут тарифы для бизнеса уже этой осенью, ранее рассказывали тут.

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